TRT'nin çizgi filmlerinde trafik güvenliği anlatılacak

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, yapacakları çizgi film, dizi ve programlarla öğrencilerin ve gençlerin trafik bilincinin gelişmesine katkı sağlayacaklarını belirterek, \"Güzel çizgi filmlerimizden \'Rafadan Tayfa\' trafik denetçisi olacak. Ve kırmızı düdüğüyle yolda yanlış yapanları denetleyecek\" dedi.



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve TRT Genel Müdürü İbrahim Eren arasında, öğrencilerde trafik bilincinin geliştirilmesi amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.



\'RAFADAN TAYFA\' TRAFİK DENETÇİSİ OLACAK\'

Ankara\'da Şehit Yavuz Başayar İlkokulu\'nda düzenlenen imza töreninde konuşan TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, kamuoyunu ve çocukları trafik konusunda bilinçlendirmek adına üzerlerine düşen görevi yerine getireceklerini ifade ederek, \"Çocuklarımız televizyon, gençlerimiz ise mobil cihazlar başında hiç olmadığı kadar vakit geçiriyorlar. Ve geçirilen vakit her geçen gün artıyor. Biz de yapacağımız çizgi filmlerle, dizilerle, programlarla çocuklarımızın ve gençlerimizin trafik bilincinin gelişmesine katkı sağlayacağız. Güzel çizgi filmlerimizden \'Rafadan Tayfa\' trafik denetçisi olacak. Ve kırmızı düdüğüyle yolda yanlış yapanları denetleyecek\" dedi.



İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU: ÇOCUKERKİL AİLELERLE BU İŞİ ÇÖZECEĞİZ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, programdaki konuşmasında çocukların trafik konusundaki eğitiminin gelecekteki kazaların azaltılması için çok önemli olduğunu ifade ederek, şunları söyledi: \"Ailenin kontrolünü çocuktan başlatacağız. Eskiden ataerkil aileler vardı, anaerkil aileler vardı. Şimdi çocukerkil ailelerle beraber bu işi çözeceğiz inşallah. Çocukların egemen olduğu bir aileyle. Çünkü sürücü davranışlarını değiştirmek kolay değil. Ancak her biri sürücü adayı olan çocuklarımıza şimdiden doğru alışkanlıklar vermek bizim için daha kolay bir yöntem. Bunun için Milli Eğitim Bakanımızla koordineli olarak yürüttüğümüz eğitim projelerine TRT\'nin de desteğini alarak bir yenisini daha eklemiş bulunuyoruz.\"



MİLLİ EĞİTİM BAKANI SELÇUK: BU PROTOKOLÜ, HAYAT SAHNESİNE TAŞIYACAĞIZ

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise, bu projenin çok önemli olduğunu ifade ederek, \"Bu konudaki farkındalığı hep beraber yükselteceğiz. Hep beraber bu işe örnek olacağız. Ve bu iş birliği protokolünü sadece bir protokol olmasının ötesinde hayat sahnesine taşıyacağız ve takipçisi olacağız. Bunu sadece basit bir protokol ya da proje gibi değil bunu bir hayat ödevi gibi yapacağız\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-TRT Genel Müdürü İbrahim Eren konuşma

-İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuşma

-Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konuşma

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Haber-Kamera:Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)-