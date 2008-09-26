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Politika

TRT'nin CHP tavrına suç duyurusu

CHP Grup Başkanvekili Hakkı Süha Okay, TRT 2’de yayınlanan '5 Gün-5 Gündem: Yüzleşme' programı hakkında suç duyurusunda bulundu

26 Eylül 2008 03:00


CHP Grup Başkanvekili Hakkı Süha Okay, TRT 2’de yayınlanan “5 Gün-5 Gündem:Yüzleşme” programı hakkında suç duyurusunda bulundu. Okay Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığı suç duyurusunda, söz konusu programda “Anamuhalefet partisi boşluğu” adı altında CHP’nin halkın gözünde küçük düşürülmek istendiğini kaydetti.

CHP’li Okay, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığı suç duyurusu başvurusunda TRT 2’de 27 Ağustos 2008 tarihinde saat 22.10’da yayınlanan ‘5 Gün-5 Gündem: Yüzleşme”adlı programda, son günlerde özellikle bazı çevrelerce yıpratma amaçlı olarak dile getirilen ve CHP’ye saldırı söylemi olarak gerçekleştirilen ‘anamuhalefet partisi boşluğu’ konusunun seçildiğini bildirdi. Programın yapımcısının Ahmet Turan Ayhan, programın sunucusunun TRT’nin kadrolu spikeri Ayşe İdem Tümer, yorumcusunun da gazeteci Etyen Mahcupyan olduğu kaydedilen suç duyurusu başvurusunda şöyle denildi:

“Öncelikle programın konusu ‘anamuhalefet partisi boşluğu’ peşin hüküm cümlesi içerdiğinden bu programda, seçilen peşin hükmün konuşularak, belleklere kazınmasının amaçlandığı, diğer bir anlatımla anamuhalefet partisi olan CHP’nin halkın gözünde küçük düşürülmek istendiği çok açıktır. Bu programda şüpheli sunucunun program yorumcusuna yönelik sorularında ve konuşmalarında yer alan beyanları, bu programın gerçek amacını ortaya koyması açısından özellikle dikkat çekicidir.”


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