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TRT'nin bir yıllık zararı belli oldu

Sayıştay, TRT’nin bir yıllık zararını 146 milyon TL olarak açıkladı

20 Ocak 2017 13:18

Sayıştay, TRT’nin bir yıllık zararını 146 milyon TL olarak açıkladı. TRT’nin yayın bağımsızlığına ve kurumsal özerkliğe uygun finansal yapısının olmadığına ifade eden Sayıştay, yüksek miktardaki zarara da dikkati çekti.

Birgün'de yer alan habere göre; TRT’nin bağımsızlık ve özerkliğin gerektirdiği tartışılmayan finans kaynaklarına sahip olması gerektiği belirtilen raporda, devlet kanalının böyle bir durumdan uzakta olduğu belirtildi. Sayıştay denetçileri ayrıca 2015 yılında 146 milyon 972 bin TL kamu zararının ortaya çıktığını tespit ederek, “Televizyon programlarının yayın maliyetini oluşturan unsurlar esas alınarak değerlendirme yapıldığında, kamu kaynağı kullanarak genellikle dışarıdan program temin edip yayınlayan bir kuruluş görünümü sergileyen TRT’nin, mümkün olduğu oranda kendi birimleriyle programlar üretip yayınlayan bir kurum haline dönüştürülmesi gerekmektedir” uyarısında bulundu.

Ekonomik anlamda dar boğazda olan kanalın mali kaynakları hakkında da bilgi veren Sayıştay, iktidar partisinin yayın organı gibi çalışan kurumun gelirlerinin 1 milyar 522 milyonun halkın cebinden karşılandığını belirtti. Bu gelirlerin 843 milyon TL’si “elektrik enerjisi hasılat payı”ndan elde edilirken, 679 milyon TL’si ise “bandrol” gelirlerinden sağlanıyor.

Yüzde 332 gelir sapması

TRT’de gelir ve gider tablosuna ilişkin değerlendirmelerin de bulunduğu raporda, kurumun yüksek gelirine rağmen yıl sonunda ortaya çıkan 146 milyon TL’lik zararın nedenlerine de yer verildi. TRT’nin 2015 yılı bütçe sonuçları değerlendirildiğinde kurum gelir tahminlerinin, yatırımlar ve dönem karı bütçe verilerinde gerçekleşmelere göre önemli sapmaların olduğu ifade edilen raporda, şu tespitler yer aldı:

“2015 yılı faaliyet döneminde 1 milyon 923 TL faaliyet geliri elde edilmesi planlanırken, yüzde 14 eksiği ile 1 milyon 680 bin TL olarak gerçekleşmiş olup gelir tahmini negatif yönde 243 milyon TL olarak sapmıştır. Bunun sonucu olarak 63 milyon TL gelir fazlası olarak tahmin edilen dönem sonucu yüzde 333,2 oranında negatif yönde saparak 147 milyon TL gelir eksiği ile 2015 dönemi kapanmıştır.”


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