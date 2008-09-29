TRT’nin bir haftada 600 araştırmacısı oldu

TRT yasasındaki değişiklikle, genel müdür ve genel müdür yardımcıları dışındaki bütün yöneticiler "araştırmacı" kadrosuna atandı. Böylece yönetim kadrolarının boşaltılmasının ardından, kurumdaki araştırmacı sayısı bir anda 6’dan 600’e yükseldi.



26 Haziran’da kabul edilen TRT Kanunundaki yeni uygulamayla birlikte 400 yönetici ve 200 civarındaki genel müdürlük uzmanı, "araştırmacı" kadrosuna atandı. Araştırmacıların arasında Yayın Denetleme Kurulu üyeleri de bulunuyor.



Kurulun adının "Yayın Denetleme ve Koordinasyon Kurulu" şeklinde değiştirilmesi ile 43 üyenin "araştırmacı" yapılması eleştirilere neden oldu. TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin’in bu üyelerden kaçını eski görevine iade edeceği bilinmiyor. Araştırmacı kadrosuna atanan yöneticilerin maaşı, sözleşme ücreti 1800 YTL olan araştırmacının maaşıyla eşitlenene kadar dondurulacak. Bu duruma göre sözleşme ücreti 2800 YTL olan denetim üyelerinin zam alması için uzun yıllar beklemesi gerekiyor.

CHP, araştırmacı yapılan personelle ilgili TRT Kanunu’ndaki maddenin yürütmesinin durdurulması ve iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.

