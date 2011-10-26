-TRT'nin Almanya Treni yola çıktı ALMANYA TRENİ (A.A) - 25.10.2011 - TBMM Başkanı Cemil Çiçek, yurt dışındaki Türkiye vatandaşlarıyla sadece ekonomik ilişkiler değil, siyasi ilişkiler de kurulması gerektiğini, gelecek seçimlerde yurt dışındaki vatandaşların oy kullanmasını sağlamanın Yüksek Seçim Kurulu'nun görevi olduğunu ifade ederek, ''YSK, yurt dışındaki vatandaşların burukluğunu gidermeli. O insanlara 50 yıllık borcumuzu yerine getirmeliyiz'' dedi. Türkiye-Almanya işgücü değişim nedeniyle Türkiye'den ilk işçi kafilesinin gidişinin 50. yıldönümü dolayısıyla TRT tarafından düzenlenen etkinlikle yola çıkan TRT Almanya Treni, Sirkeci Garı'nda düzenlenen törenle uğurlandı. Trende bulunan TBMM Başkanı Çiçek, TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin, TCDD Genel Müdürü Süleyman Karaman ve milletvekilleri, yolculuğa katılan köşe yazarı ve gazeteciler ile trenin protokol vagonunda bir araya geldi. Sohbet esnasında TRT'nin pazar günleri yayınladığı kovboy filmlerini ilgiyle izlediğini belirten Çiçek, spor programını filme göre ayarladığını söyledi. Çiçek, kovboy filmlerinde trenlerin mekan olarak çok kullanıldığını vurgulayarak, ''En iyi kovboy filmlerinde soygunlar hep trenlerde oluyor'' dedi. Çiçek'in sözleri üzerine TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin de ''Onlar ABD'de yaşanıyor, bizim trenlerimiz güvenli'' diye konuştu. TBMM Başkanı Çiçek de bunun üzerine Balkanların da geçmiş yıllarda tehlikeli olduğunu, soygunların sık yaşandığını, Avrupa'da yaşayan ve karayolu ile Türkiye'ye gelen vatandaşların bu durumdan çok şikayetçi olduklarını söyledi. Yolculuğa katılan milletvekilleriyle de sohbet eden Çiçek, milletvekillerinin seçim bölgelerine ilişkin fıkra ve anılarını anlattı. Sürmene ile Oflular arasındaki çekişmen fıkralara konu olduğunu ifade eden Çiçek, Sürmeneli Temel fıkrasını anlattıktan sonra ''Çok yiğittirler Sürmeneliler'' diyerek güldü. AK Parti Konya Milletvekili ve Meclis İdare Amiri Mustafa Kabakçı'nın Almanya'da öğretmen olarak bulunduğu yıllarda yaşadığı ve Türk vatandaşlarının sıkıntılarına dair anlattığı olaylar üzerine Çiçek, yurt dışında yaşayan Türkiye vatandaşlarıyla mutlaka irtibat kurulması gerektiğini, yurt dışında yaşayan vatandaşlara oy kullanma hakkı tanınmasıyla bu irtibatın sağlam bir şekilde kurulacağını vurguladı. -''Üçüncü dünya ülkeleri bile vatandaşlarına bulundukları ülkede oy kullandırıyor''- Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ali Em'in kendisine yaptığı iadeyi ziyarette, yurt dışındaki vatandaşların oy kullanmasına ilişkin konuyu gündeme getirdiğini ve YSK'dan bu sorunun çözümünü istediğini ifade eden Çiçek, ''Üçüncü dünya ülkeleri bile vatandaşlarına bulundukları ülkede oy kullandırıyor. 155 ülkede 2 milyon 784 bin seçmenimiz var. Vatandaşlarımız en çok Almanya'da yaşıyor, Almanya bu işe 'evet' dediği anda ona paralel olarak diğer ülkeler de 'evet' diyecektir'' dedi. Yurt dışında yaşayan vatandaşların oy kullanması için YSK'nın bir an evvel konuyu gündeme getirmesi gerektiğini belirten Çiçek, ''Konu hemen gündeme gelmeli. Yarın seçim telaşı başlar... Vakit kaybetmeden bu işi bu defa yapalım. YSK cesaret bu işi son seçimlerde yapmadı va bu sefer yapıyorum demeli'' diye konuştu. Avrupa'daki Türk varlığının görmezden gelinemeyeceğini, Avrupa ülkelerinde yaşayan Türkiye vatandaşı sayısının 4 milyonu geçtiğini ifade eden Çiçek, Almanya'da yaşayan Türkiye vatandaşlarının bugün 300 binden fazla kişiye istihdam sağladığını söyledi. -AİHM kararları, Türkiye'nin işini kolaylaştırıyor''- Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) vize konusunda verdiği kararları da anımsatan Çiçek, bu kararların Türkiye'nin Avrupa Birliği konusundaki çalışmaları kolaylaştırdığını belirtti. Türkiye'nin sorunlarını daha çok siyasi kanallarla çözmeye çalıştığını ve bunun yanlış olduğunu vurgulayan Çiçek, Türkiye'nin problemleri çözmek için hukuk yolunu en az kullanan (biri olduğunu, bir çok problemin AİHM kararlarıyla çözümlenebileceğini, hak ihlaline uğrayanların AİHM'ne başvurması gerektiğini ifade etti. Hollanda'daki seçimlerde aday olmak isteyen Türklere ''Ermeni soykırımını tanıma'' şartı getirildiğini, soykırımı kabul etmeyen 3 Türk'ün aday gösterilmediğini dile getirerek, ''Oradaki Türkler de hak kaybına uğradı. Avrupa'nın da terazisi de hep doğru tartmıyor. Avrupa ülkelerinin de hataları oldu'' dedi. -Trende sazlı, sözlü dakikalar- Trendeki 50 yıl önce Türkiye'den Almanya'ya göç eden işçiler ve yakınlarıyla sohbet eden Çiçek, bir işçinin torununu kucağına alarak sevdi. Vatandaşlara 3 çocuk talebinde bulunduklarını anımsatan Çiçek, ''Bunun nedeni var, biri devletin devamı için, biri milletin bekası için biri de ailenin devamın için. Aksi takdirde batı ülkelerinin durumuna düşeriz'' dedi. Bazı vatandaşların Türkiye'de ikametleri olmadığı için telefon hattı alamadıkları yönünde şikayetlerde bulunması üzerine Çiçek, bu sorunun çözüme kavuşturulacağını söyledi. TRT Genel Müdürü Şahin de 15 gün önce yapılan bir anlaşmayla Almanya'da yaşayan Türklere Türkiye'de telefon hattı alma hakkı tanındığını belirtti. Çiçek, Şahin ve milletvekilleri, gazetecilerle trende öğle yemeği yedi. Yemeğin ardından gazeteci Savaş Ay ile mutfak kısmına geçen Çiçek, aşcı şapkası takarak, gazetecilere poz verdi. TBMM Başkanı Çiçek, yemek sonrası trendeki toplantı salonunda TRT sanatçısının seslendirdiği türkülere de eşlik etti. Çiçek, sanatçıdan Yeşil Ayna türküsünü seslendirmesini istedi. Bu arada seyahat boyunca tren Kırklareli'nin Alpullu ve Tekirdağ'ın Muratlı istasyonlarında durdu. Bu istasyonlarda trenden inen Çiçek, buraların kaymakamı, belediye başkanları ve vatandaşlarla sohbet etti.