-TRT'NİN 43. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ ANKARA (A.A) - 01.05.2011 - TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, 43 yıl önce çağdaş ve yenilikçi bir anlayışla kurulan TRT'nin, Türkiye'nin her köşesinde vatandaşların beğendiği ve güven duyduğu bir yayın kuruluşu haline geldiğini belirtti. Şahin, TRT'nin 43. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, televizyon ve radyo alanında kamu yayıncılığı görevini yerine getiren TRT'nin, kuruluşundan bugüne kadar iletişim teknolojisinin de gelişmesiyle büyük atılımlar gerçekleştirdiğini kaydetti. Şahin, mesajında şunlara yer verdi: ''43 yıl önce çağdaş ve yenilikçi bir anlayışla kurulan TRT, Türkiye'de uzun yıllar radyo ve televizyon yayıncılığının tek adresi olmuş, ülkemizin her köşesinde vatandaşlarımızın beğendiği ve güven duyduğu bir yayın kuruluşu haline gelmiştir. TRT, kuruluş amaçları çerçevesinde, alanındaki her türlü yeniliği ve en son teknolojiyi yakından takip ederek yayın ağını her geçen gün biraz daha genişletmiş, medya sektöründeki öncü rolünü devam ettirmiştir. Teknik donanımı ile okul misyonu da üstlenen TRT, yeni ve önemli atılımlarından olan çok dilli televizyon yayıncılığı ile uluslararası alanda da etkinliğini artırmıştır. Bu duygu ve düşüncelerle kuruluşundan bu yana seviyeli televizyon yayıncılığından taviz vermeyen TRT'nin, 43. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, tüm kurum çalışanlarına sevgi ve selamlarımı iletiyorum.'' -BAŞBAKAN ERDOĞAN: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, TRT'nin önümüzdeki dönemde, temel yayıncılık ilkeleri ve milli değerlerden hiçbir taviz vermeden, halkın en güvenilir bilgi ve haber kaynağı olmayı sürdüreceğine inandığını belirtti. Erdoğan, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Genel Müdür İbrahim Şahin'e kutlama mesajı gönderdi. TRT'nin, kuruluşundan bugüne sürdürdüğü yayınlarla televizyon ve radyo yayıncılığına yön verdiğini, öncü bir rol üstlendiğini kaydeden Erdoğan, TRT'nin günümüzde de radyo ve televizyon yayınlarıyla sesli ve görüntülü medyadaki en itibarlı kuruluşlardan biri olarak varlığını sürdürdüğünü, yurt içinde ve yurt dışında Türkiye'nin ve vatandaşların sesi olduğunu ifade etti. Başbakan Erdoğan, şunları kaydetti: ''Ne mutlu ki TRT, hükümetimizin görev süresi içinde daha kaliteli bir yayıncılık anlayışını üstlenmiş, yeni kanallarla birlikte saygınlığını ve marka değerini daha da arttırmayı başarmıştır. İnanıyorum ki TRT, önümüzdeki dönemde temel yayıncılık ilkeleri ve milli değerlerimizden hiçbir taviz vermeden, halkımızın en güvenilir bilgi ve haber kaynağı olmayı sürdürecektir. Bu inançla Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun kuruluş yıl dönümünü kutluyor, başarılarının devamını diliyorum.''