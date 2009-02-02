TRT'nin 41 kere maşallah gecesi!

Babam için buradayız

Koyun sürüsü gibi sahneye çıkmam!



TRT, yayıncılıktaki 41. yılını, önceki akşam Lütfü Kırdar Kongre Merkezi'nde düzenlediği bir geceyle kutladı. Ev sahipliğini TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin'in, sunuculuğunu Fulin Arıkan ve Korhan Abay'ın üstlendiği gecede, Ajda Pekkan, Candan Erçetin, Nükhet Duru, Emel Sayın, Ümit Tokçan ve Hadise sevilen şarkılarını seslendirdi.Siyaset ve sanat dünyasından pek çok ismin katıldığı gecenin konukları arasında yıllarca TRT'de program hazırlayan rahmetli Barış Manço'nun Amerika'dan dönen oğulları da vardı. Doğukan Manço, "Babamı kaybedişimizin 10'uncu yılı. Onu hiç unutmadık ve onu sevenlerin de unutmadığını görmek bizi çok mutlu ediyor. TRT onun için çok özeldi. Biz de bu yüzden aile olarak buradayız" dedi.Erol Büyükburç ile Tülay Özer'in de aralarında bulunduğu bir grup sanatçı, organizasyonu protesto ederek davetten erken ayrıldı. Büyükburç protesto sebeplerini şöyle açıkladı: "Ajda Pekkan, Emel Sayın, Candan Erçetin sahneye yalnız çıkarak ikişer şarkı söylerken, bizleri koyun sürüsü gibi toplu halde sahneye sürmek istiyorlar. Ben TRT'nin en eski sanatçısıyım, böyle bir küstahlığa göz yumamazdık!" TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin ise, "Bu güzel güne kimsenin gölge düşürmeye hakkı yok" demekle yetindi.