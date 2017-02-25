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Politika

TRT’nin 16 ay 4 gün süren personel alımında mülakatı yapan heyette kimler var?

CHP İstanbul Milletvekili Tekin, TRT’nin personel mülakatlarını TBMM gündemine taşıdı

25 Şubat 2017 22:43

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, TRT’nin personel ihtiyacının karşılanması amacıyla tam 16 ay 4 gün süren sınavını TBMM gündemine taşıdı. 3 Şubat 2017 tarihinde bitirilen mülakatla ilgili TRT’nin  20 Şubat günü saat 23.50’de  açıklandığına  dikkat çeken Tekin, “TRT’nin personel alımı tam olarak 16 ay 4 gün sürmüş ve sonuçlar bir operasyon yapılırcasına gece geç bir saatte ilan edilmiştir” dedi. 

Tekin,  Başbakan Yardımcısı Sayın Numan Kurtulmuş’un yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi. Önerge şöyle:

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun personel ihtiyacının karşılanması amacıyla 16.10.2015 tarihindeki ilanla, merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere; toplam 380 kadrolu personelin işe alınacağı duyurulmuştur.

Ne yazık ki uzunca bir süreye yayılan mülakatlar ancak 3 Şubat 2017 tarihinde bitirilmiş olup, TRT'nin sonuç açıklama tarihi ise 20 Şubat 2017, saat 23.50 olarak açıklanmıştır. Anlaşılacağı üzere, TRT’nin personel alımı tam olarak 16 ay 4 gün sürmüş ve sonuçlar bir operasyon yapılırcasına gece geç bir saatte ilan edilmiştir.

16 ay 4 gün önce, 380 kişiye iş sözü veren TRT, 15 Temmuz darbesi sonrası FETÖ’cü oldukları iddiası ile 500’ün üzerinde kişinin işten çıkmasına ve yeni eleman açığına rağmen, ani bir kararla sadece 251 kişiyi işe almaya karar vermiştir. Sınavda yüksek puan alanların düşük puan alanların gerisinde kaldığı, mülakat sonuçlarının ise resmi olarak açıklanmadığı gibi kuşkular bulunduğu iddia edilmektedir.

Bu sonuçlarla birlikte görülmüştür ki; TRT ilan ettiği kadrolarının neredeyse yarısını alarak ve hiçbir açıklama yapmayarak uzunca bir süre iş hayali kuran birçok gencin mağdur edilmesine neden olmuştur. Bu bağlamda;

- Alımlar neye göre yapılmıştır?

- Yüksek puan alan adayların, düşük puan alan adayların gerisinde kalmasının gerekçesi nedir?

 - TRT’den FETÖ soruşturması kapsamında onlarca kişi ihraç edilmişken ve kurumda yaşanan personel sıkıntısı sık sık dile getirilirken kadro sayısı neden azaltılmıştır?

- Sınav sonuçlarında, adayların aldıkları ortalamalar neden gizlenmektedir?

- Mülakata katılanların "güvenirlik" kriterine uygun olmadıkları gerekçesiyle elendikleri iddiası doğru mudur? Doğru ise, kurumunuzun “güvenirlik” kriterleri nelerdir?

- Adayların, mülakatı yapan heyette kimler vardır? Heyette bulunan kişilerden 15 Temmuz sonrası FETÖ soruşturması nedeniyle açığa alınanlar var mıdır? Varsa, kimlerdir ve soruşturmanın akıbeti nedir?

 

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