-TRT'den zorunlu emeklilik açıklaması ANKARA (A.A) - 29.11.2011 - TRT Genel Müdürlüğü, bugüne kadar emekliliğe teşvik adına bir tek personelinin tayin edilmediğini, hiçbir kimseye ikna etme çalışması yapılmadığını bildirdi. TRT'den yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında ''TRT'de zorunlu emeklilik'', ''TRT'de emeklilik sürgünü'' gibi bazı haberler yayımlanarak, kamuoyunun yanlış bilgilendirildiği ifade edildi. TRT Kanunu'nun 2008 yılında değişikliğiyle bir defaya mahsus tanınan, yüzde 30 fazlasıyla emeklilik ikramiyesiyle yaklaşık bin personelin kendi isteğiyle emekli olduğuna dikkati çekilen açıklamada, ''2008'de bu haktan yararlanamayan ve pişmanlık duyan personelin, aynı hakkın yeniden tanınması için beklediği de malumdur'' denildi. Bugün tekrar edilen bu hakkın yönetimin kendi tercihi olmayıp aksine bazı sendika yöneticilerinden personel isteklerine dair gelen talepler üzerine iyileştirmelerle yapıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Söz konusu süreç, esas itibarıyla emekliliğini hak etmiş personel için özel bir hak olup, bu hakkın sağlanması yönünde, idaremizce yürütülen zorlu bir çalışma sonucu elde edilebilmiştir. Son başvuru tarihi 2 Aralık olan bu haktan yararlanma zorunlu olmayıp, kişilerin kendi tercihleriyle yapılmaktadır. Kurumumuz çalışanlarına tanınan bu özel uygulamanın bir kez daha tekrar edilmesi ise planlanmamaktadır. Bugüne kadar emekliliğe teşvik adına bir tek personelimiz tayin edilmemiş, hiçbir kimseye ikna edilme çalışması yapılmamıştır. Hal böyleyken, bazı basın yayın organlarında 'sürgün', 'zorlama', 'ikna' gibi ifadelerle emeklilik uygulamasını anlatmak kötü niyetin ta kendisidir. TRT personeli, TRT yönetiminin uygulamasından son derece memnundur. İsteyen personelimiz emekliye ayrılır; isteyen personelimiz çalışmalarına aynen devam eder.''