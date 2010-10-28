-TRT'DEN YENİ KANAL: TRT 5 ANADOLU ANKARA (A.A) - 28.10.2010 - TRT, yayın hayatına yeni bir kanal daha kazandırıyor. Yerel ve Bölgesel Televizyonlar Birliği (YBTB) ile işbirliği yapan TRT, 14. kanalı TRT 5 Anadolu'yla illerin bölgelerin kendi yerellerinde yaşattığı değerleri, gelenek ve kültürleri Türkiye ile buluşturacak. TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin, bugün açılışı yapılacak TRT 5 Anadolu ile ilgili yaptığı açıklamada, bir devrim gerçekleştireceklerini belirtti. TRT 5 Anadolu'yla Türkiye'nin her bir köşesinin ulusal bir ekranda bir araya geleceğini vurgulayan Şahin, böylece yabancı kültürlerin yurt üzerindeki etkisinin kırılacağını, Türk kültürünün bilinmeyenlerinin hem ulusal hem de uluslararası bir zeminde tanınacağını söyledi. Ulusal medyada görülmeyen iklim şartları, çevre kirlilikleri gibi yerel sorunların artık Türkiye'ye anlatılacağına işaret eden Şahin, ''Uluslararası başarımızın sağlam temellere oturması için kendi değerlerimizi barındıran Anadolu kültüründen beslenmesi gerekiyor. TRT olarak bize düşen görev, Anadolu'muzun eşsiz güzelliklerini, kültürel değerlerini, sorunlarını ulusal düzeyde duyurmaktı'' dedi. Ulusal yayın yapacak TRT 5 Anadolu'da yerel kanalların, programlarını yayınlayacaklarını bildiren Şahin, böylece her ilin kültürünü, sorunlarını, güzelliklerini, taleplerini Türkiye'ye duyurabileceklerini söyledi. Şahin, ayrıca program sıkıntısı yaşayan yerel kanalların da TRT kalitesindeki programları kanallarında yayınlayabileceklerini belirtti. Yerel televizyonda çalışan personelin zaman zaman TRT'de eğitim alacağını da ifade eden Şahin, böylece uzman yayıncılar yetiştirileceğini dile getirdi. Şahin, kanalda yüzde 35 müzik eğlence, yüzde 25 eğitim-kültür, yüzde 24 drama, dizi ile yüzde 15 oranında da haber ve spor programları yayınlanacağını duyurdu. Yerel ve Bölgesel Televizyonlar Birliği (YBTB) Genel Başkanı Şeyda Açıkkol da, TRT 5 Anadolu kanalıyla ilk kez bir ulusal yayın kuruluşuyla yerel medyanın işbirliği yaptığını belirtti. TRT'nin de yerel medyanın da kamu yararını gözettiğini ifade eden Açıkkol, YBTB olarak ülkenin menfaatini gözettiklerini, daha önce pek çok yayın kuruluşundan işbirliği teklifleri geldiği halde sıcak bakmadıklarını söyledi. TRT 5 Anadolu kanalıyla, medya yapılanmasının yeniden kendisini sorgulayıp halka dönmesini sağlayacağına işaret eden Açıkkol, kanalın yayınlarıyla tüm Türk medyasına örnek olacağını ifade etti. Türkiye'nin kanal sayesinde yeni yüzler, yeni programlar ve topluma örnek olacak yeni rol modellerle tanışacağını dile getiren Açıkkol, ''YBTB olarak alternatif medya sloganıyla yola çıktık. Referansımız Anadolu'nun tertemiz kalmış değerleri ve evrensel basın meslek ilkeleriydi. TRT Anadolu'nun çizgisi de bu doğrultuda olacaktır. Bu medya tarihinde önemli bir devrimdir'' diye konuştu. -TRT'NİN 14. KANALI- Türkiye'nin sesini kendi vatandaşlarının yanı sıra pek çok ülkeye de duyurmaya çalışan TRT, bugün açılışı yapılacak TRT 5 Anadolu'yla 14. kanalını izleyiciyle buluşturacak. TRT 1, TRT Haber, TRT 3, TRT 4, TRT Gap, TRT Çocuk, TRT 6, TRT Avaz, TRT Türk, TRT Belgesel, TRT Müzik, TRT Arapça ve TRT Spor'un ardından penceresini Anadolu'ya çeviren TRT, Anadolu'nun sesini ulusal ve uluslararası düzeyde duyuracak.