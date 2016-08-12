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TRT’den ‘Tijen Karaş’a gözaltı’ açıklaması

Darbecilerin zorla bildiri okuttuğu Karaş’ın gözaltına alındığı iddia edilmişti

12 Ağustos 2016 20:06

15 Temmuz darbe girişimi gecesi cuntacıların TRT'de zorla bildiri okutturulan Tijen Karaş'ın gözaltına alındığı iddiaları için TRT'den açıklama geldi.

Açıklamada, "FETÖ darbe girişimi soruşturması kapsamında dün TRT’de yapılan operasyonda 42 kişinin gözaltına alındığı belirtilmişti. Söz konusu gözaltılardan sonra bugün bazı internet siteleri ve sosyal medyada TRT spikeri Tijen Karaş’ın da gözaltına alındığı yönünde bazı haberlere yer verilmiştir. Söz konusu haberler gerçeği yansıtmamakla birlikte, spikerimiz Tijen Karaş kurumdaki görevine devam etmektedir. Kamuoyuna duyurulur" denildi.

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