TRT'den 'takvim' açıklaması

TRT, Müzik Kanal Koordinatörlüğü tarafından 2015 Aralık ayında bastırılan takvimde, darbe girişiminin yaşandığı "15 Temmuz 2016" tarihi haftaiçi olmasına rağmen "resmi tatil" anlamına gelen "kırmızı" renkle gösterilmiş olmasıyla ilgili bir açıklama yaptı.

TRT'den yapılan yazılı açıklamada, TRT Müzik Kanalı'nın promosyon olarak bastırdığı takvimle ilgili haberler üzerine açıklama yapma gereği duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Haberlerde yer aldığının aksine şu ana kadar TRT'den resmi olarak bir açıklama yapılmamıştır. Promosyon olarak dağıtılan takvimle ilgili şüpheli durum fark edildiği andan itibaren konu, zaten devam eden soruşturmalara eklenmiş savcılığa intikal ettirilerek detaylı inceleme başlatılmıştır. Farklı haberlere itibar edilmemesi hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur."