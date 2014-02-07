TRT'den Olimpiyat logosu gafı

TRT'nin internet sitesindeki bir tanıtım videosunun kapağına, Soçi Kış Olimpiyatları'nı protesto eden Çerkezlerin hazırladığı logo koyuldu.

Hürriyet'in haberine göre, Soçi’nin 1864’te yaşanan "Çerkez Soykırımı"nın simgesi olduğu gerekçesiyle 22'nci Kış Olimpiyatları'nın bu kentte düzenlenmesine tepki gösteren Çerkezler, slalom yapan bir kayakçının arkasında bıraktığı kan damlalarının yer aldığı bir anti-logo tasarlamıştı.

TRT'nin sitesindeki hatalı kapak birkaç saat sonra, yanlış logo yayından çıkarılarak düzeltildi.