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Yaşam

TRT'den Olimpiyat logosu gafı

TRT, bu akşam Rusya'nın Soçi kentinde yapılacak açılış töreninin ardından başlayacak olan Kış Olimpiyatları'nın tanıtımında, yanlış logo kullandı

07 Şubat 2014 18:23

TRT'nin internet sitesindeki bir tanıtım videosunun kapağına, Soçi Kış Olimpiyatları'nı protesto eden Çerkezlerin hazırladığı logo koyuldu.

Hürriyet'in haberine göre, Soçi’nin 1864’te yaşanan "Çerkez Soykırımı"nın simgesi olduğu gerekçesiyle 22'nci Kış Olimpiyatları'nın bu kentte düzenlenmesine tepki gösteren Çerkezler, slalom yapan bir kayakçının arkasında bıraktığı kan damlalarının yer aldığı bir anti-logo tasarlamıştı.

TRT'nin sitesindeki hatalı kapak birkaç saat sonra, yanlış logo yayından çıkarılarak düzeltildi.

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