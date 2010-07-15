-TRT'DEN SANATÇI AÇIKLAMASI ANKARA (A.A) - 15.07.2010 - TRT Genel Müdürlüğü'nden CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce'nin kurum hakkındaki iddialarına ilişkin yapılan açıklamada, ''TRT Önder Sav'ın düğününe sanatçı göndermemiştir. Önder Sav, sanatçıya TRT'den izinsiz konser verdirtmiştir'' denildi. TRT'den yapılan yazılı açıklamada, ''Önder Sav'ın kızının düğününe niçin TRT sanatçıları gitmiştir?'' sorusuna CHP'li İnce'nin verdiği cevabın kamuoyunu yanılttığı ve yanlış bilgiler içerdiği belirtildi. ''Düğünün video görüntülerinde, TRT sanatçısı, davetli pozisyonunda mı, yoksa sahnede konser veren misafirleri eğlendiren sanatçı pozisyonunda mıdır?'' denilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: ''Aleni olan bir konserde, konser veren sanatçıya 'davetli', 'konuk' diyenlerin doğruluğunu kamuoyuna bırakıyoruz. Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın düğününe TRT sanatçıları gitmiştir ancak bu sanatçıları kesinlikle TRT göndermemiştir. Eğer bu sanatçıları TRT'nin gönderdiğini iddia eden biri varsa bunun belgesini göstermek zorundadır. Birkaç satırlık teşekkür metinlerini belge diye kamuoyuna sunan Muharrem İnce'nin, TRT'nin Haşim Kılıç'ın düğününe sanatçı gönderdiğine dair herhangi bir belge, sözleşme göstermesi gerekiyor.'' Muharrem İnce'nin, ''CHP Genel Sekreteri Önder Sav'ın kızının düğününde TRT sanatçıları ne arıyordu?' sorusuna ise ilginç bir yanıt verdiği belirtilen açıklamada, şu görüşler yer aldı: ''İnce, bu sanatçıların düğüne davet edildiklerini belirterek TRT'den bu sanatçıları istemediklerini söylüyor. Peki davet edilen sanatçı niçin davetliler içinde değil de sahnede yer alıyor ve her davetliye sahnede türkü mü söyletiliyor? Düğünün video görüntülerinde TRT sanatçısı davetli pozisyonunda mı yoksa sahnede konser veren misafirleri eğlendiren sanatçı pozisyonunda mıdır? Aleni olan bir konserde, konser veren sanatçıya 'davetli' diyenlerin doğruluğunu kamuoyuna bırakıyoruz. TRT, Önder Sav'ın düğününe sanatçı göndermediği gibi Haşim Kılıç'ın düğününe de göndermemiştir. Evet, TRT Önder Sav'ın düğününe sanatçı göndermemiştir. Önder Sav, sanatçıya TRT'den izinsiz konser verdirtmiştir. Bu yazdıklarımızın doğruluna itiraz edenlere, Sav'ın düğün görüntülerine bakmasını, İnce'nin de haber kaynaklarını kontrol etmesini diliyoruz.''