TRT'den personeline sansür!

TRT’nin son personel yönetmeliğine göre, kurum çalışanlarına konulan yasaklardan biri şöyle: TRT ve ülke yöneticilerini kötüleyen SMS, e-mail, faks göndermek



TRT, sansürü bu kez kurum çalışanına uygulandı. Resmi Gazete’de yayımlanan ‘TRT Kurumunda Memur Statüsünde İstihdam Edilen Personel Yönetmeliği’ne göre TRT çalışanlarının Genel Müdür İbrahim Şahin ve AKP hükümetini ‘kötüleyici mahiyette’ e-posta göndermesi, cep telefonundan mesaj atması ve faks çekmesi yasak!



TRT çalışanlarının üyesi olduğu Haber-Sen, geçmiş yıllarda TRT’deki uygulamalara yönelik çok sayıda eylem yaptı. 2006’da TRT?çalışanlarının da aralarında bulunduğu sendika üyeleri TRT’de ‘sansür ve baskı’ olduğunu savunarak TRT’nin Harbiye’deki binasının önünde pankart açmış ve sloganlar atmıştı.



Resmi Gazete de yayımlanan yeni yönetmelik yürürlüğe girdi. Yönetmeliğin ‘Grev ve Eylem Yasağı’ başlığında düzenlenen 27. maddenin ikinci fıkrasında şu yasak getirildi:“Kurum personeli ülke ve kurum yönetimini kötüleyici mahiyette e-posta, SMS (cep telefonu iletisi), faks göndermek, medya araçlarından yayın yapmak, pankart dolaştırmak, broşür ve el ilanı dağıtmak veya yapıştırmak gibi toplu ya da ferdi hiçbir eylemde bulunamaz.” Aynı yasaklama, ‘sözleşmeli personel yönetmeliğine de konuldu.



‘Bizi engellemek için’



Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’na bağlı Haber-Sen Genel Başkanı Ali Yılbaşı, bugüne dek hiç olmayan söz konusu düzenlemenin sendikal çalışmalarını engellemek için konulduğunu savundu. Yılbaşı, İbrahim Şahin genel müdürlüğe atanmasından sonra bu yana kısıtlamalarla sıklıkla karşılaştıklarını belirterek, şöyle dedi:

“Elektronik posta grubumuz vardı. Açıklama, eylem ve bilgilendirmelerimizi e-mail yoluyla ‘trtnet’ uzantılı çalışanların adreslerine gönderiyorduk. Açıklamaları hızlıca bildiri haline dönüştürüp herkesin eline tutuşturuyorduk. Adreslerimiz ve adımızın geçtiği metinlere engel konuldu.



Personel mail’leri engellendi



Kurumun ‘server’ine şifre koyup ‘KESK’, ‘Haber-Sen’ ve ‘İbrahim Şahin’ gibi sözcüklerin yazılı olduğu metinleri engellediler. Hatta g-mail ve yahoo’yu da engellediler. Bu yüzden çalışanlar mağdur oldu. Bu uygulamanın açık ifadesi, ‘Haber-Sen yasaktır’ demek. Onu yapamayacakları için böyle yaptılar. Bu çağdışı, komik ve zavallı metni hazırlayanların TRT’yi nasıl yönetmek istedikleri ortada. TRT’nin başında küçük bir Recep Tayyip Erdoğan görüyoruz.” (Radikal)

