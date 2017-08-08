TRT’den ’organik hoşaf' haberine yalanlama

Sosyal medyada gündeme gelen 'organik hoşaf' iddiaları, TRT Haber'de yayınlanan Bir Fikrin Var mı programının yapımcıları tarafından yalanlandı.

TRT Haber'de yayınlanan Bir Fikrin Var mı programı yapımcıları, “organik hoşafın değil, hız ayarlı yol kasisi projesinin birinci olduğunu” duyurdu.

Ayrıca organik hoşaf ürününü, hoşaf yapıldığı için değil pastörize edilmeden raf ömrününün uzatılması ve lojistik gibi sorulara araştırma geliştirme yaparak aynı ayran gibi hızlı tüketim ürünü olarak satışa çıkarılması fikriyle yükseldiği ancak daha sonra elendiği belirtildi.

İddialar sosyal medyada hızla yayıldı

Sosyal medyada yer alan paylaşımlarda, TRT'nin bilim yarışmasında 'organik hoşaf' adı verilen düz kompostonun, alzheimer çipini geride bırakarak birinci olduğu iddia edilmişti.

Yarışmayı ‘hız ayarlı yol kasisi’ projesi kazandı

Programı sunan Bir Fikrin Var mı programı yapımcıları, girişimcilik yarışmasını hız ayarlı yol kasisi projesiyle Adnan ve Uğur Kal ikiz kardeşlerin kazandığını belirtti.

Program yapımcıları ayrıca Gıda mühendisi olan Kübra Ağca'nın Hoşaf Üretim projesiyle finale hoşafı bulduğunu iddia ederek değil, pastörize etmeden raf ömrünü uzatma ve lojistik gibi sorulara araştırma geliştirme yaparak aynı ayran gibi hızlı tüketim ürünü olarak satışa çıkma fikriyle yükseldiğini ancak daha sonra elendiğini belirttiler.