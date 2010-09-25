TRT'den Müzik Haber'e mozaik uyarısı

T24 - TRT Müzik Genel Müdürü Necati Göksel, Ajda Pekkan ile Ziynet Sali’nin dekoltelerine mozaik atan Müzik Haber’i hazırlayanları uyardığını açıkladı.





TRT Müzik kanalında yayınlanan Müzik Haber isimli magazin programında Ajda Pekkan ile Ziynet Sali’nin dekoltelerine mozaik atılması tartışma yarattı. Pekkan’ın, Ramazan Bayramı’nda Kıbrıs’ta verdiği konser sırasında yırtmacından görünen iç çamaşırı hem mozaiklendi hem de yazıyla kapatıldı. Aynı uygulama Ziynet Sali’nin göğüs dekoltesine de yapıldı.





TRT Müzik Genel Müdürü Necati Göksel ise mozaik işlemini, denetim endişesiyle, programı dış yapım olarak hazırlayan yapım şirketinin yaptığını belirterek şöyle konuştu:



“Arkadaşlar görüntüler denetime takılır diye fazlaca abartmış. Kendilerine kızdım. ‘Bir daha herhangi bir blurlama yapmayın. Bir görüntünün yayınlanmasının sakınca teşkil edeceğini düşünüyorsanız yakın plan alın ya da hiç almayın’ dedim. Ama bir görüntüyü hem yayınlayıp hem üzerini kapatmaya çalışmak bana çok da mantıklı gelmiyor.”





Programın yapımcısı Sinan Üstünel ise “Ajda Pekkan’ın sahne aldığı otelin yazısını blurlarken görüntü kaymış. Bu sadece teknik bir hata” diye konuştu.



