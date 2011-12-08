-TRT'den dizi açıklaması ANKARA (A.A) - 08.12.2011 - TRT Genel Müdürlüğü, yayınlanmayan bir dizi için 2,7 milyon TL ödeme yaptığı iddialarına ilişkin, ilk üç bölümü yeniden çekilen dizi için tek bir kuruş ödeme yapılmadığını bildirdi. TRT'den yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında çıkan haberlerde ve bazı siyasi parti temsilcilerinin söyleminde ''TRT yayınlanmayan dizi için 2,7 milyon TL'lik ödeme yaptı'' denildiği belirtildi. TRT'ye dış yapım olarak yaptırılan ''Burası Osmanlı Sır Kanunu'' isimli dizi film projesi için dev platolar kurulduğu, iyi bir oyuncu kadrosu seçildiği ve çekimlerin başladığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Dizinin ilk üç bölümü tamamlanmış ve TRT yönetimine teslim edilmiştir. İzleyicisine en iyiyi izletmeyi hedefleyen TRT yönetimi, alışılmışın dışına çıkarak ilk üç bölümün yeniden çekilmesini istemiş ve bunu yaparken yapım firmasına tek bir kuruş ücret ödememiştir.'' TRT'nin bu karardan sonra da tek bir kuruş ödeme yapmasının söz konusu olmadığı vurgulanan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: ''TRT'nin yapım yayın işleyişi çok açıktır. Yayınlanmayan hiçbir projeye ödeme yapılmaz. Çekimleri yaklaşık 7 aydır devam eden ve ilk üç bölümü yeniden çekilen dizi için TRT tek bir kuruş ödeme yapmamış iken; hala 'TRT halkın 2,7 milyon dolarını sokağa attı' diyenler, bu iddialarını ispatlamak zorundadır. TRT'nin en iyiyi bulma arzusuyla yeniden çekim istemesinden zarar eden tek kişi ilgili dizinin yapımcısıdır. Çünkü TRT'den bugüne kadar hiçbir ödeme almamıştır. İlk üç bölümün zararı için de TRT'den hiçbir hak iddia edemeyecektir. Halkın parasını koruma adına bir yapım firmasına zarar ettiren, kamuda pek görülmemiş şekilde radikal karar alabilen bir yönetime teşekkür etmesi gerekenler yalan ve iftira dolu açıklamalarıyla kamuoyunu yanıltmaktadırlar. 'TRT, diziye para ödedi, kamuyu zarara uğrattı' diyenlerin TRT yönetimine ve kamuoyuna bir özür borcu vardır.''