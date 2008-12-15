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TRT'den derin devlet dizisi

Ece Uslu, kendisinin de başrolde yer aldığı TRT'nin yeni dizi projesini anlattı.

15 Aralık 2008 02:00

Ece Uslu, kendisinin de başrolde yer aldığı TRT'nin yeni dizi projesini anlattı. Uslu, Fikret Kuşkan'ın da yer alacağı dizi için "Muhteşem bir proje" diyor.

Ece Uslu, 'Saba Tümer'le Bu Gece' programının konuğu oldu ve önümüzdeki günlerde çekimlere başlayacakları TRT'de yayınlanacak olan dizi projesinden bahsetti.

Uslu, "Büyük bir proje, çok da güzel. Muhteşem bir proje olacak. Biraz derin devlet işlerini anlatan bir dizi. Dört başrollü bir proje. Şu an tam netleşmedi. Tam netleşen isimlerden bir tanesi Fikret Kuşkan ve Erdal Beşikçioğlu. Bir tane daha bayan arkadaşımız var, ama daha onunla ilgili net bir şey yok" diye konuştu.

Aylardır ön hazırlıkları süren dizinin çekimlerine 20 Aralık'ta başlanacağını belirten Uslu, dizinin Mart ayında yayına gireceğini sözlerine ekledi.

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