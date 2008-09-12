TRT'den darbelere belgesel bakış

12 Eylül 28 yaşında

Gençlere suçlama

Türkiye’deki darbeleri ve Ergenekon sürecini masaya yatıran “Şahların Labirenti” adlı belgesel TRT 1’de yayınlayacak. 12 Eylül’de, belgeselin 12 Eylül özel bölümünü yayınlayacak olan TRT, yeni yayın döneminden itibaren ise Ergenekon sürecinin de işlendiği 13 bölümlük belgeselin tamamını haftada bir gün yayınlamaya başlayacak.Dönemin tanıklarıyla darbe dosyasını açan TRT, 12 Eylül belgeselinin özel bölümünü bugün 00.05’te yayınlayacak.“Cuntacılık neden bir alışkanlık haline geldi?” sorusuna yanıt arayan belgeselde Türk siyasi tarihindeki önemli olaylar, dünden bugüne askeri darbeler ve cuntalar anlatılıyor. Tanıtım filminde kullanılan “Sam Amca’dan Masallar” ve “İpler Kimin Elinde” cümleleriyle dikkat çeken belgeselin yönetmenliğini Kağan Daldal, danışmanlıklarını Zülfü Canpolat ve yazar Hakkı Öznur, senaristliğini ise gazeteci Avni Özgürel üstlendi.Belgeselin yapımcısı ve Bey Yapım’ın sahibi Sait Bey Polat, belgesele onay vererek TRT’nin yayıncılık zincirini kırdığını belirtti. Polat, “İnsanların bildiği ama söyleyemedikleri, resmi tarihi anlatmayan bu belgeseli bir devlet televizyonunun onaylaması onların cesaretini gösterir. TRT çok cesur davranarak, yayıncılık zincirlerini kırdı” dedi. Polat, belgeselin 13 bölümden oluştuğunu ve 45 dakikalık “Tarihin Gölgesinde 12 Eylül” isimli 12 Eylül bölümünün özel olarak hazırlandığını söyledi.9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in de belgeselde özel açıklamalarda bulunduğunu söyleyen Polat, şöyle konuştu: “Demirel, bize verdiği 2.5 saatlik bir röportajda hükümetin elinden nasıl alınışını anlatıyor. Ama asıl önemlisi dönemin ABD’li NATO komutanının bizzat kendisine gelerek Yunanistan’ın NATO’ya alınması konusunda bir çeşit baskı yaptığını söylüyor. Bu sadece bir örnek. Bizim bu belgeselle asıl hedef kitlemiz apolitik gençliktir. Türkiye’de neler yaşanmış, neler olmuş? Darbeler nedir bunları anlatmaya çalıştık. Çocuklarımız gerçekleri bilmiyorlar, sadece nostaljik hikayeler biliyorlar. Bu kuşaktaki insanlar ciddi yaralar aldılar. Genç neslin de bunları duyması, görmesi gerekiyor. Damdan düşünenin halini damdan düşen bilir diye de siyasilerden çok o dönemin insanlarına belgeselimizde yer verdik. Onlar da bize 12 Eylül’ün oluşumunu ve verdiği sıkıntıları, darbe engellenebilir miydi, arkasındaki odakları, 12 Eylül’ün sırf sağ sol çatışması olmadığını anlattılar. Bu oyunları kuran odaklara işaret etmek istiyoruz.”Polat, belgesel tekliflerinin TRT tarafından Mayıs ayında kabul edildiğini ve 13 bölümlük belgeselin yeni yayın döneminde TRT’de yayınlanmaya başlayacağını anlatarak, “13 bölümlük belgeselimizi kabul eden TRT’ye biz de bir jest yaparak, yayınlanacak 12 Eylül özel bölümü için ücret almadık” dedi.Polat, 8 ay süren ve 40 kişilik bir ekip tarafından hazırlanan belgeselde Ergenekon sürecinin de işlendiğini söyleyerek, “Belgeselin son bölümünde Ergenekon süreci de işleniyor. Metinlerin onayı TRT’den çıktı. 120 saatlik bir arşiv tarandı. Mete Han’dan İttihat ve Terakki’ye, Cumhuriyet’in ilk yıllarından günümüze kadar gelen süreç anlatıldı” dedi.Milli Güvenlik Konseyi üyelerinden Jandarma Genel Komutanı Org. Sedat Celasun 1998 yılında, Kara Kuvvetleri Komutanı Nurettin Ersin ise 2005 yılında yaşamını yitirdi. Evren, Marmaris’te yaşıyor.