-TRT'den Can Bonomo açıklaması ANKARA (A.A) - 28.01.2012 - Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (TRT) Genel Müdürlüğü, Eurovision 2012'de Türkiye'yi temsil edecek olan Can Bonomo'nun, tamamıyla TRT'nin tercihiyle belirlendiğini bildirdi. TRT'den yapılan açıklamada, bugün bir gazetede, ''Eurovision temsilcisi Can Bonomo'yu TRT'nin değil, Dışişleri Bakanlığının seçtiği'' iddialarına yer verildiği hatırlatıldı. Bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, ''Sanatçı Can Bonomo TRT Müzik Dairesi'nin ve müzik prodüktörlerinin uzun araştırmalar sonucu tercih ettiği bir isimdir. Eurovision 2012'de Türkiye'yi temsil edecek olan Can Bonomo, tamamıyla TRT kurumunun tercihiyle belirlenmiştir'' ifadelerine yer verildi.