TRT’den belgesel yarışması

TRT amatör ve profesyonel kategorilerde belgesel yarışması düzenledi. Alınan bilgiye göre, seçici kurulu belgesel yönetmeni Coşkun Aral, Ertuğrul Karslıoğlu, Enis Rıza Akay, sinema yönetmeni Ezel Akay ile gazeteci ve müzisyen Sina Koloğlu'dan oluşan yarışmayla özgün fikirler üretebilecek öğrenciler ve amatörler ile farklı bakış açılarıyla belgesel sinemaya katkıda bulunabilecek belgeselcilerin film yapmaya teşvik edilmesi hedefleniyor.



Türk belgeselciliğinin gelişmesine katkıda bulunmak ve belgesel filmlerin seyirciyle buluşmasını sağlamak amacıyla profesyonel ve amatör kategorilerde düzenlenen ulusal ölçekli TRT Belgesel Film Yarışması'na ait şartname, katılım formu ve ayrıntılı bilgi "www.trt.net.tr" adresinden edinilebilecek.



Amatör kategoride birincilik ödülü 25 bin, ikincilik ödülü 15 bin, üçüncülük ödülü 10 bin, seçici kurul özel ödülü ve/veya mansiyon da 5 bin YTL olarak belirlendi. Profesyonel kategoride ise birinciye 50, ikinciye 30, üçüncüye 20 YTL para ödülü verilecek. Seçici Kurul Özel Ödülü ve/veya mansiyon da 10 bin YTL olacak.



Her iki kategoride de ödül alan belgeseller TRT'nin televizyon kanallarında yayınlanacak. Ayrıca, ön elemeyi geçen belgesellerden yayımlanmak üzere seçilenlere gösterim bedeli ödenecek. TRT Belgesel Film Yarışması'nda mevcut ödül kategorileri dışında kalan alanlarda ek özel ödül vermek isteyen kişi, kurum ya da kuruluşlar, yarışmanın yapılacağı yıl içerisinde TRT Belgesel Film Yarışması Komite Başkanlığı'na gerekçelerini belirterek başvurabilecek. Bu konudaki değerlendirme, komite başkanlığınca yapılacak.



Yarışmaya katılacak belgesellerin 19 Aralık 2008 Cuma günü saat 17.00'ye kadar TRT Belgesel Film Yarışması Komite Başkanlığı'na elden teslim edilmesi ya da o tarihte postaya veya kargoya verilmiş olması istendi. Sonuçlar, Türkiye'de televizyon yayınlarının başlangıcının yıl dönümü olan 31 Ocak 2009'da açıklanacak.



Katılım koşulları



Yarışmaya belgesel sinema eserleri katılabilecek. Bu tür dışında gerçekleştirilen TV programı, tanıtım filmi niteliğinde, sanat kaygısı taşımayan ve sinema sanatı sınırları içinde değerlendirilemeyecek filmler yarışmaya kabul edilmeyecek. Tümüyle kurmaca, deneysel, canlandırma türlerinde, anlatımı desteklemek amacıyla belgesel bölümler içeren filmler yarışmaya katılamayacak. Ancak bütünüyle belgesel olup, anlatımı desteklemek amacıyla kurmaca, deneysel, canlandırma gibi bölümler içeren dramatik belgeseller ve belgesel dramalar yarışmaya katılabilecek.



Yarışmaya, yapımı 2007-2008 yılları içerisinde gerçekleştirilen belgesellerle başvuru yapılabilecek. Daha önce ulusal ya da uluslararası yarışmalara katılmış ya da bu yarışmalardan ödül almış olmak katılmaya engel teşkil etmiyor.



Yarışmaya katılan filmler seçici kurul tarafından, iki ayrı kategoride değerlendirildikten sonra sonuçlar TRT televizyon ve radyo kanalları, yarışma internet sayfası, TRT internet sitesi, TRT Telegün aracılığıyla ve basından duyurulacak.

