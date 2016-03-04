TRT’den 11 ayda 89 milyon zarar!

CHP Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Levent Gök, 10 bine yakın çalışanı olduğu halde, AKP propagandası dışarıya program yaptırıp yandaşa para dağıtan TRT’nin yayıncılığı gibi harcamalarını da sorumsuzca yaptığını ve geçen yılın ilk 11 aylık dönemini 89 milyon liralık zararla kapattığını bildirdi.

Cumhuriyet’ten Fırat Kozok’un haberine göre, Levent Gök’ün, Bilgi Edinme Hakkı kapsamında yönelttiği sorulara TRT’nin verdiği yanıta göre, Ocak-Kasım 2015 döneminde toplam gelirleri 1 milyar 609 milyon lira olarak gerçekleşen TRT’nin aynı dönemdeki giderleri ise 1 milyar 698 milyon liraya kadar çıktı. Diğer bir ifadeyle TRT söz konusu dönemi 89 milyon liralık bir bilanço zararıyla kapattı.

TRT’nin gelirlerinin yüzde 85’ini vatandaşların ödediği elektrik faturalarının üzerinden alınan yüzde 2 oranındaki TRT payı ve televizyon, radyo, video ve benzeri elektronik cihaz satın alanlardan ya da yurtdışından getirenlerin ödediği bandrol ücretlerinden oluşturuyor.

Levent Gök, hem elektrik faturalarındaki TRT payının, hem de elektronik cihazlardan alınan bandrol ücretlerin vatandaşlardan rızaları olmadan alındığını ve bunun, KDV, ÖTV benzeri vergiler olduğunu ifade etti. TRT’nin her yıl ortalama 1.5 milyar liraya yakın halktan rızası dışında toplanan ve devlet bütçesine gelir olarak bile kaydedilmeyen bir kaynağı hesap vermeden harcadığını bildirdi. Gök “TRT’nin bu zararı, bol keseden TRT dışındaki şirket ve kişilere yaptırılan programlar için sorumsuzca ödenen paralardan kaynaklanıyor. Vergi benzeri gelirleri hesap vermeden harcayan TRT’nin bu programları nasıl yaptırdığını, nasıl seçtiğini kimse bilmiyor. Çünkü denetlenmiyor” dedi.

777 milyon TL

TRT’nin elektrik faturaları üzerinden aldığı pay (2015, ilk 11 ay)

(2014 yılında elektrik faturalarından alınan TRT payı 802 milyon lira olarak gerçekleşmişti.

2014 yılında 600 milyon lira olarak gerçekleşen televizyon, radyo, video ve benzeri elektronik cihazlar üzerinden alınan bandrol ücretinin ise 2015 yılında da 600 milyon lirayı geçtiği belirtiliyor.)

2.9 milyar TL

TRT’nin elektrik faturaları üzerinden son beş yılda aldığı tutar

2.8 milyar TL

TRT’nin bandrol ücretlerinden son beş yılda aldığı tutar.

(Her iki kalem de KDV ve ÖTV benzeri bir vergi gibi vatandaşların rızası olmadan faturalar üzerinden alınıyor.)