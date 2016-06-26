TRT'deki programı iptal edilen Yeni Şafak yazarı: Ankara'dan çizik yedim

'Akil İnsanlar' heyetinde yer alan Yeni Şafak yazarı Mustafa Armağan, TRT'nin kendisine ambargo koyduğunu iddia ederek, "Önce davet edildim, sonra Ankara'dan çizik yedim. Konuşturmayanlar utansın" dedi.

Twitter hesabından açıklama yapan Armağan şöyle konuştu:

"TRT birilerinin babasının çiftliği mi? Dün bana ambargo konuldu. Önce davet edildim,sonra Ankara'dan çizik yedim. Milletin parasıyla televizyonculuk yapacaksınız, sonra o sakıncalı diye millete tarihini anlatanlara yasak koyacaksınız. TRT bunu yapma. Konuşturmayanlar utansın. Kimsenin beni çağırıp çağırmaması umurumda değil. Ama çağrılan konuğa birkaç saat kala gelmesin demek TRT'ye yakışmaz. Şahsıma yapılan buydu"



