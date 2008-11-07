TRT'de yine küfür skandalı

Galatasaray'ın Luz Stadı'nda Benfica ile oynadıkları maçta Galatasaraylı taraftarların açtığı bir pankart TRT tarafından dakikalarca gösterildi.UEFA Kupası'nda Galatasaray'ın Benfica ile oynadığı maçta sarı kırmızılı taraftarlar da destek verdi. Herşey Galatasaray için çok iyi gidiyordu. Alınan 2-0'lık galibiyet herkesin yüzünü güldürmüştü ama TRT maç sırasında ara ara tribünleri gösteriyordu. Ön tarafta bir taraftar da iki elleri arasına bir atkı açmıştı. Atkının üzerinde N.K.F.V.A.S. yazıyordu..Ezeli rakipleri Fenerbahçe'yi hedef alan bu küfürlü pankartı TRT dakikalarca gösterdi. Hatta maç sonrasında TRT'nin spor spikeri Erdoğan Arıkan spor yazarları Ömer Üründül ve Ahmet Çakır ile konuşurken de ara ara bu gösterildi.Arıkan yorumlarında da, Sayın seyirciler Galatasaray taraftarı ne kadar coşkulu hala susmadılar" diye de bir yorumda bulundu. Pankartın farkına varan Ömer Üründül ise sessiz kalmakla yetindi. Fenerbahçeli taraftarlar ise bu pankarta büyük tepki gösterdiler.TRT'yi 24 Kasım pazartesi akşamı prime time olarak bilinen akşam saatlerinde izlemek için ekran karşısına geçenler şok oldu. Okul adlı filmde 1994 yılında Hugo adlı televizyon yarışmasına katılan bir çocuğun yarışmayı kaybedince Hugo ve sunucu Tolga Gariboğlu'na sarfettiği küfür kesintiye uğramadan izleyicilere sunuldu.