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TRT'de yayınlanan belgeselde küçük kız 'kendimi patlatırdım' dedi; kanal tepkiler nedeniyle açıklama yaptı

Gelen büyük tepkiler üzerine TRT bir açıklama yayımladı

29 Mart 2016 12:05

TRT Belgesel’de yayınlanan bir belgeselde, Suriye’deki iç savaştan kaçan bir kıza, sorulan “Savaşmak zorunda kalsan ne yaparsın?” sorusu üzerine kızın “Kontrol noktasında kendimi patlatırdım” dediği görülüyor. Kızın yanıtının kanalda yayınlaması üzerine sosyal medyada birçok kişi tarafından paylaşıldı ve büyük tepki çekti.

Gelen büyük tepkiler üzerine TRT bir açıklama yayımladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bilindiği üzere belgesellerde kurgu yapılmaz, gerçekler çarpıtılmaz, duygusal tepkiler yönlendirilemez. Bu nedenle belgesel fragmanında küçük bir çocuğun gösterdiği tepkiyi bir kurguymuş gibi algılayıp, algılatıp insanların aklını karıştırmak sonuçsuz bir provokasyondan öteye gitmez. TRT her zaman milli ve manevi değerlerimizi gözeten, ilkeli ve doğru yayıncılık anlayışından taviz vermeyerek insanımıza ve ülkemize hizmete devam edecektir."

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