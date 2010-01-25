TRT'de torpil iddiası

T24 - TRT, çeşitli kadrolar için açılmış sınav sonuçlarını gizli bölümü silmeden internet sitesine koyunca...







Devlet televizyonu TRT'de çeşitli kadrolar için açılmış sınavın sonuçlarının gizli bölümlerinin silinmeden internet sitesi konulması üzerine büyük bir torpil skandalının ortaya çıktığı iddia edildi. Cumhuriyet gazetesinden Fuat Kozok'un haberine göre kurumun çeşitli kadrolar için yaptığı sınavın sonuçları internet sitesinden yayımlandı. Ancak TRT’nin Bilgi İşlem Dairesi, listenin Excell dosyasındaki gizli bölümünü silmeden, internet sitesine koyunca, skandal ortaya çıktı.



Haberde süreç şöyle anlatıldı: "TRT 2009 yılında yaptığı sınavın ardından sonuçları 21 Ocak 2010 günü saat 22.20 civarında açıkladı. Sınavı asıl ve yedek olarak kazanların listesi Microsoft Excell belgesinde TRT’nin www.trt.net.tr adresindeki internet sitesine konuldu.



10 stajyer spiker almak için açılan sınavda 6 kişi başarılı olmuştu ve yedek liste yoktu. Excell sayfasındaki satır numaraları 10’ndan 60’a atlıyordu. Aradaki satırlar gizlenmişti. Dosyaya ulaşan Cumhuriyet, gizli satırları açınca torpilin belgesiyle karşılaştı. Gizli satırlardaki listede yer alan isimlerin ikisinin karşısında bazı notlar vardı.



Listede 35. sıradaki Ali Burak Ünlü’nün karşısında parantez içinde “ERCÜMENT ŞAHSEN TANIMIYOR, YETİM BÜYÜMÜŞ”, 36. sıradaki Fatih Oruk’un karşısında da “EROL YÜKSEL KEFİL DEĞİL” yazıyordu.



Listedeki gariplikler bununla da bitmiyordu. 13 kişilik bir listenin başında da büyük harflerle “ORTA” yazıyordu. İsimlerinin karşısında not yazan Ünlü ile Oruk listeye göre stajyer muhabirlik sınavını yedek olarak kazandı. 13 kişilik listeden, Tamer İnan, Ali Yıldırım, Ayşe Kübra Kürklüoğlu, Ahmet Çiftçi ve Selçuk Çelik de sınavı yedek listeden kazandı.



21 Ocak gecesi yayına koyulan listedeki skandal 22 Ocak günü mesai saatinin başlaması ile siteden kaldırıldı. Torpil ifadelerinin ayıklandığı liste, bu kez Word dosyası olarak yayına konuldu. TRT’nin bu skandalın ardından nasıl bir açıklama yapacağı merakla bekleniyor."



