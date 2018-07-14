TRT'de sözleri Fethullah Gülen'e ait ilahi çalındı; RTÜK üyesinden tepki geldi: 'Ben buradayım' mesajı veriliyor

TRT Diyanet'te 22 Haziran’da yayımlanan Tasavvuf Musikisi programında, bestesini Ahmet Hatipoğlu’nun yaptığı bir ilahi seslendirildi. “Bulanlar Hakkı Buldu” adli ilahi yayını sırasında eseri tanıtan yazı ekranlara geldiğinde, eserin sözlerinin Fetullah Gülen’e ait olduğu anlaşıldı. RTÜK’ün CHP kontenjanından seçilen üyesi İlhan Taşcı, konuya tepki göstererek, "Ben buradayım' mesajı veriliyor" dedi.

Cumhuriyet'ten Sinan Tartanoğlu'nun haberine göre

RTÜK’ün CHP kontenjanından seçilen üyesi İlhan Taşcı, konu ile ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

“FETÖ firarda güftesi Diyanet’in kanalında…”

“TRT Diyanet, yurttaşların parası ile finanse edilip TRT ile sözleşme yaparak yayın yapan bir televizyon kurumu. Amacı da halkı dini konularda bilgilendirmek. Söz konusu 22 Haziran tarihli kayda baktığımızda ise tablo oldukça vahim. Görünün o ki FETÖ Pensilvanya’da firarda, güftesi Diyanet’in kanalında. FETÖ ile mücadele edildiği söylenirken, neredeyse her gün operasyon düzenlenirken, nasıl oluyor da TRT Diyanetkanalında Fethullah Gülen’in güftesi yayınlanabiliyor. Hem de darbe girişiminin seneyi devriyesinde. Kimden güç alıp bu yayına cesaret ediyorlar?

"Resmen 'buradayım' mesajı"

“Anlaşılan o ki kripto FETÖ’cüler işbaşında. Devletin kanalında FETÖ’nün bir numarası güftesiyle resmen “ben buradayım” mesajı veriyor. Eğer terörle mücadale ise FETÖ’nin bir numarasının güftesini yayınlayanlar hakkında derhal işlem yapılmalıdır. Darbe girişiminin yankıları ve tartışmaları hala sürerken örgütün bir numarası devletin kanalında boy gösterebiliyorsa bu mücadelede en hafif deyimiyle bir eksiklik var.”

“Görevine son verildi”

Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada da “Gerekçesi her ne olursa olsun, böyle bir yanlışı tasvip etmek kesinlikle mümkün değildir. Bu nedenle Başkanlığımız tarafından söz konusu programla ilgili ihmalde kasıt ihtimalinin bulunup bulunmadığını tespit etmek üzere derhal harekete geçilmiş, 23.06.2018 tarihinde yayından sorumlu personel hakkında idari soruşturma ivedilikle başlatılmıştır. İdari soruşturma neticesinde, sorumluluğu tespit edilen personelin görevine son verilmiş olup adli soruşturma süreci devam etmektedir” denildi.