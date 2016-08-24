TRT’de “Namaz kılmayan hayvandır” diyen ilahiyatçıdan Sokrates’li savunma

TRT'de katıldığı programda "Namaz kılmayan hayvandır" diyen ilahiyatçı hakkında dava açıldı. Sarf ettiği dönemde önce özür dileyen ardından da sözlerinin "İslam düşmanlarınca çarpıtıldığını" ileri sürerek ardında durduğunu söyleyen Mustafa Aşkar, savcılıkta ise "Sokrates'in 'insan konuşan bir hayvandır' şeklindeki beyanında olduğu gibi ilmi bir tespit" diyerek kendini savundu.

CNN Türk’ün haberine göre devlet kanalı TRT'de katıldığı "Ramazan Sevinci" programındaki, "Namazı hayvanlar kılmaz, namaz kılmayan hayvandır" sözleri nedeniyle Mustafa Aşkar hakkında, "halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan dava açıldı.

"Prof. Dr." unvanı taşıyan ilahiyatçı Aşkar hakkındaki dava, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosunun, Ankara Barosu, Ateizm Derneği ve bazı vatandaşların şikayeti üzerine başlatılan soruşturma üzerine açıldı.

Aşkar'ın soruşturmayı yürüten savcılıkta savunması da alındı. Davaya konu "Namazı hayvanlar kılmaz, namaz kılmayan hayvandır" sözlerini sarf ettiği programda, insanı "namaz ergonomik yaratılmış" diye niteleyerek tuhaf bir terminolojiye imza atan Aşkar, savcılıkta da kendini Yunan filozof Sokrates'in sözleriyle savundu.

Aşkar savunmasında, katıldığı programda sohbetin orucun metafizik boyutu konusunda olduğunu, bu bağlamda insanın fizyolojik açıdan namaz için ergonomik yaratıldığı konusunda tespitler yaptığını söyledi. Bu nedenle namazı insanların kılabileceğini, hayvanların kılamayacağını beyan etmek istediğini ancak "namaz kılmayan hayvandır" şeklindeki cümlesinin yanlış anlaşıldığını, farklı yorumlara yol açtığını ileri süren Aşkar'ın savunması tutanaklara şu şekilde yansıdı:

"Sokrates'in 'insan konuşan bir hayvandır' şeklindeki beyanının da bir hüküm cümlesi değil, ancak ilmi bir tespit olduğunu, kendisinin de bu minvalde ergonomik açıdan hayvanların namaz kılma yetisinin olmayacağına ilişkin ilmi bir tespit yapmak istediğini, çeşitli mihraklarca konunun farklı tevil edilip tepkiler geldiği zaman da 24 saat geçmeden özür içerir beyanını basın yoluyla yayınladığı, müsnet suçlamayı kabul etmediğini, ayrıca 2 sayfa savunma bir sayfa özür metni ve diyabet hastası olduğuna dair raporu ibraz ettiğini beyan etti."

Aşkar'ın katıldığı televizyon programında "namazı hayvanlar kılmaz, namaz kılmayan da hayvandır" açıklamasıyla "halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan dava açılmasına karar verildi.

Aşkar'ın sözleri sarf ettiği sırada da kamuoyunda büyük tepki görmüş, Aşkar önce özür dilemiş ardından da sözlerinin "İslama ve Müslümanlara hakaret eden İslam düşmanı kesimlerce çarpıtıldığını" öne sürerek, geri adım atmadığını söylemişti. Başbakan Binali Yıldırım'ın "Zırva" diyerek tepki gösterdiği sözlerle ilgili, RTÜK de TRT'ye ceza vermişti.