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Yaşam

TRT’de Kürtçe kadro harekâtı

TRT, Kürtçe TV için kullanmadığı sekreter, odacı, ışıkçı gibi atıl 120 kadrosunu mütercim tercümana çevirmek için izni istedi.

03 Eylül 2008 03:00

TRT’nin hazırlığını sürdürdüğü Kürtçe TV için bir adım da RTÜK’ten geldi. TRT, Üst Kurul’dan, atıl kadrosunu mütercim tercüman kadrosuna çevirme izni istedi.

TRT'nin, Kürtçe TV için kullanmadığı "sekreter, odacı, ışıkçı vs..." 120 kadrosunu mütercim tercüman kadrosuna dönüştürebilmek için RTÜK’ten istediği izne, Üst Kurul'dan olumlu yanıt geldi.

TRT bu kadroyu sadece Kürtçe için değil, aynı kanal içinde ayrı ayrı günlerde yapılacak Boşnakça ve Arapça yayınları için de istedi. TRT önümüzdeki günlerde, mütercim tercüman kadrosuna Kürtçe (Kırmançi ve Zazaca), Boşnakça ve Arapça bilen eleman almak için duyuru yapacak.

 

Sicili temiz eleman bulunamamıştı

Önümüzdeki günlerde Kürtçe yayına başlamayı hedefleyen TRT, Kürtçe bilen, entelektüel ve sicili temiz sunucu ve personel arayışına geçmiş, ancak dışarıdan aradığı niteliklerde eleman bulmakta zorlanmıştı. Kurum şimdi bölgede çalışan TRT personeli içinde bu koşullara uyan kişileri çalıştırma yoluna gidiyor.

 

TRT dışarıdan eleman almayacak

Kurumun, Kürtçe kanalı projesi,  sunucu ve mütercim tercüman kadrolarının temin edilememesine takılmıştı. TRT bir yandan teknik altyapı çalışmalarını sürdürürken, diğer taraftan da Kürtçe bilen kadro arayışına girdi. Kurumun tüm Türkiye 'de aradığı özellikleri taşıyan personel bulamadığı yönünde haberler basında sıkça yer almıştı. Bu engel, kurum yetkililerince çözüme ulaştı. Kurum, dışarıdan eleman temin etmek yerine,  bölgede çalışan TRT personeli arasında arayışa başladı. TRT'nin, Üst Kurul’dan, atıl kadroları mütercim tercüman kadrosuna çevirme isteği onay aldı.

 

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