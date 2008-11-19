TRT'de ilaç yolsuzluğu operasyonu

TRT İzmir Bölge Müdürlüğü çalışanlarının sağlık karnelerinde reçete nüshalarını farklı düzenleyerek 2 milyon YTL'lik yolsuzluk yapıldığı iddiasına ilişkin yapılan soruşturma kapsamında 18 kişi gözaltına alındı. Gözaltındaki, aralarında biri eski bölge müdürü 13 TRT çalışanı, bir eczane sahibi ve dört eczane çalışanının da bulunduğu zanlıların, sorgularının sürdüğü, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri bildirildi.



Son yıllarda TRT İzmir Bölge Müdürlüğü'nde aşırı ilaç harcamaları belirlenmesi üzerine, müfettişler geçen haziran ayında idari soruşturma başlattı. Müfettişlerin incelemelerin ardından, bazı TRT çalışanlarının ve yakınlarının sağlık karnelerine ve adlarına düzenlenen sahte heyet raporlarına yüksek fiyattaki kanser ilaçlarının yazılarak haksız kazanç elde edildiği saptandı. İlaç yolsuzluğuyla ilgili incelemelerini sürdüren müfettişlere ifade veren TRT çalışanları, güvenlerini kazanan eczane sahibi D.B.'nin, ilaç almak için bıraktıkları sağlık karnelerini kullanmadıkları halde bilgileri dışında kanserli hastaların kullandığı ilaçları yazdığını öne sürdü. Araştırmada, bu yöntemle kamu kurumunun 2 milyon YTL zarara uğratıldığı iddia edildi. Soruşturmanın başlamasından önce eczaneyi eşine devreden D.B.'nin, müfettişlere verdiği ifadede iddiaları doğrulayarak, tüm zararı faiziyle birlikte geri ödeme taahüdünde bulunduğu, daha sonra ise kayıplara karıştığı öğrenildi.



Eş zamanlı baskınlar



Müfettiş incelemesinin ardından olayın bildirildiği savcılığın talimatıyla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Büro Amirliği ekipleri, bugün sabah saatlerinde operasyon için düğmeye bastı.



Ekiplerin önceden belirlenen adreslere eş zamanlı yaptığı baskınlarda, aralarında biri eski bölge müdürü 13 TRT çalışanı, eczane işletmecisi D.B. ve dört eczane çalışanın da bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı. Baskınlarda ele geçirilen çok sayıda kişinin sağlık karneleri ile evrakların da incelendiği kaydedildi. Emniyet yetkilileri, soruşturmanın sürdüğünü, ek gözaltı sürelerinin ardından zanlıların adliyeye sevk edileceklerini belirtti.