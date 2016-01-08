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TRT Haber Dairesi Başkanı görevden alındı

TRT Haber Dairesi Başkanı Nasuhi Güngör’le birlikte dört üst düzey yönetici görevinden alındı

08 Ocak 2016 21:04

İçlerinde TRT Haber ve Spor Daire Başkanı Nasuhi Güngör’ün de bulunduğu dört üst düzey yönetici görevinden alındı. Kararın Güngör'e tebliğ edildiği öğrenildi.

Radikal’in haberine göre Güngör’ün bir süredir TRT Genel Müdürü Şenol Göka ile çeşitli projeler konusunda fikir ayrılığına düştüğü iddia edilmişti. Yeni projeler ve yapımlar konusunda TRT yönetiminde anlaşmazlık yaşandığı, TRT Türk’ün kapatılma kararının ardından yönetim içinde büyük tartışmaların olduğu ileri sürülmüştü.

Bu gelişmeler üzerine Güngör’ün görevinden alındığı öne sürülüyor. Güngör, 2013 yılından bu yana bu görevi yürütüyordu. TRT Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Recep Şahin, TRT Haber ve Spor Daire Başkan Yardımcıları Serhat Akça ve Tarık Akyıldız’ın da görevlerinden alındığı öğrenildi.

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