TRT’de 42 kişi gözaltına alındı

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında TRT’de çalışan 42 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında TRT Genel Müdürlüğü binasına geldi. Haklarında gözaltı kararı bulunan 42 kişi gözaltına alındı.

Aralarında haber spikeri ile müfettişlerin de bulunduğu 42 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Haklarındaki karara rağmen gözaltına alınamayanların yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.