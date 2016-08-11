T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi

TRT’de 42 kişi gözaltına alındı

42 şüpheli ifadeleri alınmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi

11 Ağustos 2016 23:11

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında TRT’de çalışan 42 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında TRT Genel Müdürlüğü binasına geldi. Haklarında gözaltı kararı bulunan 42 kişi gözaltına alındı.

Aralarında haber spikeri ile müfettişlerin de bulunduğu 42 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Haklarındaki karara rağmen gözaltına alınamayanların yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

ETİKETLER

trtgözaltıdarbefetö

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24