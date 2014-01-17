17 Aralık rüşvet ve yolsuzluk operasyonunun ardından Emniyet, yargı, Maliye başta olmak üzere, pek çok kurumda yaşanan toplu görevden almalar TRT'de tekrar gerçekleşti. TRT’de 12 yönetici görevden alındı.

TRT'de Haber Dairesi Başkanı Ahmet Böken'in görevden alınması ve yerine Nasuhi Güngör'ün atanmasının ardından bugün toplam 12 yönetici görevden alındı. TRT Avaz'dan iki müdür İbrahim Gürkan ve Sedat Kadı görevden alındı.

TRT Haber ve Spor Yayınları Dairesi Başkanlığı'nda da yine müdür seviyesindeki, Özgür Yılmazkol, Ahmet Torun, Cavit Atasever, Atilla Tuğra, Erol Yüksel, Murat Özköse ve Mustafa İnan görevden alınan isimler oldu.

Yurt Haberler Müdürü Ersin Şamlı ile teknik müdürler Fatih Kapan ve Gökhan Yüksel de görevden alındı.

Yeni isimler

Görevden alınanların yerine yeni atamalar da gerçekleştirilmeye başlandı. Buna göre, Haber Dairesi Başkan Yardımcılıklarına Serhat Akça ve Tarık Akyıldız getirildi.

TRT Haber Koordinatörlüğü'ne Yaşar Köteli, Spor Koordinatörlüğü'ne Abdurrahman Başpınar, TRT Avaz Koordinatör Yardımcılığı'na Murat Akkoç, teknik müdürlüklere İbrahim Eroğlu ve Mehmet Kavas atandı.

Devam etmesi bekleniyor

Görevden alınan isimlerin, pasif görevlere atandıkları, TRT'de yönetici düzeyinde değişikliklerin devam etmesinin de beklendiği öğrenildi.