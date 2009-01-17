TRT6 bir mücadelinin sonucudur

Lordlar Kamarası'nda konuşmak ve İngiliz parlamentosunda bir dizi temaslarda bulunmak üzere Londra'ya gİden Demokratik Toplum Partisi İstanbul Milletvekili Sabahat Tuncel, TRT 6'nın önemli bir atılım olduğunu, ancak bu atılımın Kürt toplumunun uzun yıllardır verdiği mücadelesinin bir sonucu olduğunu iddia etti.

Lord Eric Joyce başkanlığında gerçekleşen toplantıya Lord Wallace ve İngiltere'de yaşayan Kürt kökenli vatandaşlar katıldı. Konuşmasında yine Kürt sorununu anlatan Sabahat Tuncel, yıl başında yayına başlayan TRT 6 konusuna da değindi. TRT 6 kanalının önemli bir atılım olduğunu belirten Tuncel şöyle konuştu: "Kürtlerin dilini ve kültürünü bugüne kadar yok sayan bir ülkede devletin resmi organı tarafından böyle bir kanalın açılması elbette önemlidir. Ancak bu kanal, Kürt halkının bugüne kadar verdiği mücadelenin bir ürünüdür. Başbakan Recep Tayip Erdoğan geçen yıl Kürtçe bir kelime kullandı ama onun hakkında herhangi bir dava açılmadı. TRT 6 açıldı ama bu hiçbir şeyi değiştirmedi. Türkiye'de savaş bitmedi. Operasyonlar durmadı. Cezaevlerindeki insanlar hala cezaevlerindeler."



Güven sorunu var







Ergenekon davasına da değinen Sabahat Tuncel, Ergenekon'un Türkiye'de binlerce Kürt vatandaşın ölümünden sorumlu olduğunu söyledi. Tuncel şöyle devam etti : "Türkiye'de kendi vatandaşına güvenmeme gibi bir durum söz konusudur. Yurttaşlarını Kürt, Türk, Laz demeden güvenme gibi bir sorunu var. Türkiye her kesimden vatandaşlarına bir arada yaşayabileceği bir ortam yaratmak zorundadır. Bunlar sağlanmadığı sürece Türkiye'de demokrasiden söz etmek imkansızdır."





Ergenekon bir fırsat



Bu arada Eric Joyce'nin AK PARTİ'nin Güney ve Doğu Anadolu'da iyi çalıştığı yönündeki ifadeleri üzerine söz alan Sabahat Tuncel, "Yaptıkları en iyi iş kömür dağıtmaktır. Ben herkesi Siirt ve Diyarbakır'a gelip görmelerini davet ediyorum."dedi. Konuşmasında Ergenekon davasına değinen bir diğer isim Lord Wallace ise, Ergenekon davasının Türkiye için bir fırsat olduğunu ve üzerine gidilmesi yönünde açıklamalarda bulundu. Lord Wallace, "Ergenekon, Türkiye'deki derin devletin bir kanıtıdır." dedi.