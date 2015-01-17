'TRT Zaza kurulsun' talebi

Diyarbakır'da Zaza Derneği üyeleri, TRT'den Zazaca televizyon kanalı kurmasını talep etti.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, grup adına açıklamayı okuyan Zaza Derneği Başkan Yardımcısı Muhyettin Ateş, Türkiye 'de yaklaşık 9 milyon Zaza'nın yaşadığını savunarak, bu nedenle TRT'den Zazaca bir kanal talep ettiklerini söyledi.



"Türkçe ve Kürtçe bilmeyen Zazalar için devletimizden sadece Zazaca yayın yapan TRT Kanalı istiyoruz" diyen Ateş, şöyle konuştu: "UNESCO, 2009 yılında hazırladığı raporda Zazaca'nın yok olmak üzere olduğunu belirterek, Zazaca'yı görebilirken, devletimizin kendi vatandaşları olan Zazaları görmemesi düşündürücüdür. TRT Kurdi kanalında Zazaca yayın yapılmasını istemiyoruz. Hükümetimizin, Zazaca'yı Kürtçe'ye lehçe yapmasının hiçbir dayanağı yoktur."