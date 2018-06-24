TRT yönetimine atanan cumhurbaşkanı danışmanından seçim mesajı: Ateş edeceğiz

TRT Yönetim Kurulu üyeliğine dün atanan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış, seçim sabahı Twitter’dan “Vatan için ateş edeceğiz” diyen mesaj paylaştı.

24’üncü dönem AKP Konya Milletvekili Akış, mesajında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından 15 Temmuz 2016 gecesi gerçekeleştirilen darbe girişiminde darbecilere engel olmak isterken öldürülen Astsubay Ömer Halisdemir’in fotoğrafını paylaştığı sözleri dikkatleri çekti. Akış şunları kaydetti:

“Belki şehit olamayacağız, hele senin gibi namlı bir şehit hiç olamayacağız. Ama bugün biz de senin gibi vatan için ateş edeceğiz. Haydi Bismillah…”

TIKLAYIN - Seçimlere 1 gün kala TRT'ye yeni atama

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Mustafa Akış, TRT Yönetim Kurulu üyeliğine atandı. 6 aydır bekleyen Akış'ın ataması, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine bir gün kala, dün attığı imzayla resmen kesinleşti.