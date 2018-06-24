Seçimlere 1 gün kala TRT'ye yeni atama

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Mustafa Akış TRT Yönetim Kurulu üyeliğine atandı. 6 aydır bekleyen Akış'ın ataması, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine bir gün kala, dün attığı imzayla resmen kesinleşti.

Cumhuriyet gazetesinden Sinan Tartanoğlu'nun haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, oğlu Bilal Erdoğan’ın sınıf arkadaşı İbrahim Eren’in genel müdür olduğu, seçilirse kuracağı yeni sistemde kendisine bağlayacağı TRT’ye Akış’ın atamasını Bakanlar Kurulu’nun kararını 5 ay beklettikten sonra onayladı. CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin yönetimini yargılatacağını, İyi Parti’nin cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener’in özelleştirmeyi vaatettiği TRT’ye Saray’dan yönetici atandı. Cumhurbaşkanlığı başdanışmanlarından Mustafa Akış’ın RTÜK tarafından adaylığı Kasım 2017 sonunda kesinleşmişti. Akış’ınTRT Yönetim Kurulu üyeliğine atanması, adının Başbakanlık’a gönderilmesinden yaklaşık 6 ay sonra dün Resmi Gazete’de yayımlanarak kesinleşti.

Erdoğan 5 ay bekletti

Resmi Gazete’de yayımlanan Atama kararından, Akış’ın TRT Yönetim Kurulu üyeliğinin, Bakanlar Kurulu tarafından 8 Ocak 2018’de onaylandığı anlaşıldı. Akış’ın ataması, başdanışmanlığını yaptığı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 5 ay boyunca bekletildi ve seçimlere bir gün kala kesinleştirildi. Böylece Erdoğan, oğlu Bilal Erdoğan’ın arkadaşı İbrahim Eren’in genel müdürlük yaptığı TRT’ye danışmanını yönetici yaptı. Erdoğan’ın seçilmesi halinde TRT’yi Anadolu Ajansı ile birlikte, Cumhurbaşkanlığı yeni teşkilat yapısında kurulacak olan İletişim Ofisi’ne bağlaması bekleniyor.

Mustafa Akış kimdir?

1981 yılında Beyşehir’de doğan Mustafa Akış Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. AKP Gençlik Kolları Genel Merkezi’nde Tanıtım-Medya Başkanlığı ve Seçim İşleri Başkanlığı ve Genel Merkez Seçim Koordinasyon Merkezi Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüten Akış 2011 seçimlerinde AKP Konya Milletvekili seçildi. Akış, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevini üstleniyordu.