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Medya

TRT, Yiğit Bulut ve İlnur Çevik'in programlarını yayından kaldırdı

‘Derin Analiz' ve ‘Dünya'nın Ekopolitiği' programları sona erdi

08 Kasım 2018 02:44

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın danışmanlarından Yiğit Bulut ve İlnur Çevik’in TRT’deki programları yayından kaldırıldı. Erdoğan’ın, danışmanlarının televizyonlarda yaptıkları bazı açıklamalardan ve gazetelerde yazdıkları yazılardan rahatsız olduğu iddia edilmişti.

Halk TV'nin haberine göre, TRT’de ekrana gelen ve Yiğit Bulut’un yorum yaptığı ‘Derin Analiz’ bitirildi. Fulin Arıkan’ın sunumuyla TRT’de ekrana gelen ve İlnur Çevik’in yorum yaptığı ‘Dünya’nın Ekopolitiği’ programı da yayından kaldırıldı.

Fulin Arıkan programının yayından kaldırıldığını sosyal medya hesabından, “Bazen her şey biter, yine başlar yeni baştan” sözleriyle duyurdu.

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