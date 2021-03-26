TRT'ye tahsis edilen arazi imara açıldı

İstanbul Çekmeköy'de TRT’ye tahsis edilmiş olan 453 dönümlük alan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından imara açıldı. Ormanlık arazinin 337 dönümüne “TRT Kampüsü ve Uluslararası İstanbul Film Platoları” kurulacak.

Bakanlık Çekmeköy'de toplam 493 dönümlük alanın imar planlarını değiştirerek itirazlar için askıya çıkardı. İmar planı değişikliğinin açıklama raporunda yer alan bilgilere göre planlama alanı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 29 Ağustos 2019 tarihli yazısı ve 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili maddeleri gereğince “çekim platosu yapılmak ve kurumun faaliyetlerinde kullanılmak üzere” TRT adına tahsis edildi. Tahsis edilen alan, yola terk edilecek kısımlar çıkarıldığında 453 dönüme denk geliyor.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, parseller, 1/100 binlik Çevre Düzeni Planı'nda “orman alanı”, alt ölçekli planlarda da “askeri alan” olarak işaretlenmişti. 227 dönümlük sık orman alanlarına sahip olan alan, aynı zamanda Ömerli Barajı ve Elmalı Barajı'nın uzun mesafe koruma alanı sınırları içinde yer alıyor. Alanda tescilli av köşkü ve müştemilatı da bulunuyor. Parseller şu an askeri birimlerin taşınması nedeniyle kullanım dışı.

TRT Kampüsü ve Uluslararası İstanbul Film Platoları

Yapılan değişiklik ile parseller, “TRT Kampüsü ve Uluslararası İstanbul Film Platoları” olarak planlandı. Mevcut planlardaki ormanlık askeri alana; “Resmi Kurum Alanı (TRT)”, “ağaçlandırılacak alan”, “orman”, “koruma alanı” ve “yol” fonksiyonları verildi. Resmi kurum alanlarında yapılaşma hakkı 0.80 oldu. Açık ve kapalı plato düzenlemeleri, hangar çekim stüdyoları binaları için yükseklik 35.50 metre, ofis-yönetim binalarının yüksekliği de 21.50 metre olarak belirlendi. 493 dönümlük planlama alanında, TRT kampusu ve film platosu için 337 dönüm ayrıldı. Alanın 119 dönümü orman, 14 dönümü ağaçlandırılacak alan, 18 dönümü karayolu koruma alanı, 4 bin metrekaresi yol olarak planlandı.

Sık ağaç dokusunun projenin bir parçası olacak"

Açıklama raporunda proje ile yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanıldığı, uluslararası tanıtıma katkı sağlayacak, sinema, dizi ve televizyon gibi sektörler için dünya standartlarında bir plato ve kampüs alanının hedeflendiği aktarıldı. Alandaki sık ağaç dokusunun projenin bir parçası haline getirilerek film platosunun benzersiz bir hale gelmesinin sağlanacağı anlatıldı. Bu nedenle proje aşamasında özellikle parsellerin arasında boş kalmış, sık ağaçlıkların olmadığı alanların tercih edildiği belirtildi.

Alanın geri kalanına sağlık tesisi, ilkokul, belediye hizmet alanı ve ilçe emniyet müdürlüğü yapılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 23 Aralık 2020 tarihinde de yeni plan yaptığı alanın çok yakınında bulunan 3.Kolordu Komutanlığı Çekmeköy Kışlası sınırları içerisinde yer alan TRT'ye tahsis edilmiş 30 bin 523 metrekarelik alanı yeniden planlanmıştı. Mevcut planlarında eğitim, sağlık, kamu hizmeti, ağaçlandırılarak alanında kalan parsellerin 12 bin 345 metrekaresinin fonksiyonu “resmi kurum alanı-TRT” olarak işaretlenmişti. Alanın geri kalan kısmı da sağlık tesisi, ilkokul, belediye hizmet alanı ve ilçe emniyet müdürlüğü alanı olarak düzenlenmişti.