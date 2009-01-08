TRT yasaklı yıllara döndü

TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin'in, Sibel Can'ı isim vermeden eleştirmesi Can'ı kızdırdı.



TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin'in, yılbaşı programı için para isteyen Sibel Can'ı isim vermeden eleştirmesi ve "Ben bu koltukta oturduğum sürece TRT'de program yapamaz" demesi, Can'ı kızdırdı. Ünlü sanatçı, "Ben kendim için para istemedim, orkestram için istedim. Eğer İbrahim Bey bu cümleyi söylemişse, TRT yasaklı yıllarına geri dönmüş demektir" dedi.



TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda, Hadise'nin ücretsiz olarak çıktığı yılbaşı programıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunmuş, Hadise'den önce bu teklifi TRT'de program yapan bir sanatçıya teklif ettiklerini, ismini açıklamadığı bu kişinin menajeri aracılığı para talep etmesine çok sinirlendiğini söylemişti. Şahin'in "Yılbaşında o çıkmayacak, programını da çabuk bitirin talimatını verdim. Ben bu koltukta oturduğum sürece TRT'ye iş yapamaz" dediği sanatçının, Sibel Can olduğu ortaya çıktı. Haberi gazetelerde okuduğu zaman çok şaşırdığını belirten Sibel Can, şu açıklamayı yaptı:



Cebimden mi verseydim



"TRT'ye ve İbrahim Şahin'e çok kırıldım. TRT, yılbaşından bir gün önce benden yılbaşı gecesi için program yapmamı istedi. Bir gün sonra da 'Sayısal Gece' vardı. İkisini birleştirmek gibi bir şey söz konusu olamazdı. Apar topar gelen bu teklifi kabul ettim, ekstra para da istemedim. Üstelik ne kıyafetim hazırdı ne de repertuvarım. Yine de bu sorunu bir şekilde çözümlemeyi göze aldım. Ama benim bir ekibim var. Bu müzisyenler ücret almadan yayına çıkmaz ki! Üstelik onlar da yılbaşı diye ekstra bir para talep etmediler, programdan ne alıyorlarsa onu istediler. Bunun üzerine menajerim de TRT'yi arayarak sadece ekibim için para istedi. Sonuçta bu müzisyenler TRT'nin kadrolu sanatçısı değil. Orkestranın parasını da mı ben kendi cebimden verecektim? Bayramda da benden program yapmamı istediler, yine hiçbirimiz ekstra para istemeden programımızı yaptık. İbrahim Şahin çok farklı, özel, ilerici ve çağdaş birisi. Onda çok farklı bir ışık görmüştüm. Bu şekilde bir açıklama yaptığına inanamıyorum. Kendisiyle bu konuda yüz yüze görüşmek istiyorum. Fakat bu cümleyi söylemişse, TRT o yasaklı yıllarına geri dönmüş demektir. Sanırım Bülent Ersoy, Orhan Gencebay gibi ben de TRT'de artık şarkı söyleyemeyeceğim. Bu çok üzücü bir hareket. Yakışmadı... Bu hafta TRT'ye ikinci 13 bölümlük programın 10'uncu bölümünü çekeceğiz. Anlaşmamız bittikten sonra da program yapmayacağım."

