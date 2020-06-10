TRT World: Yunanistan, Akdeniz'de Türk kargo gemisi ve fırkateynlerini durdurmaya çalıştı

T24 Dış Haberler

Akdeniz'de Türkiye ile Yunanistan gemileri arasında gerilim yaşandığı iddia edildi.

TRT World'ün aktardığına göre Yunanistan donanması, Libya'ya giden Türk bayraklı bir kargo gemisini ve fırkateynleri durdurmaya çalıştı. Yunanistan ordusuna ait bir helikopterin duruma müdahale etmek için harekete geçtiği belirtildi.

Habere göre Yunanistan donanması, Türk fırkateynlerinin bir uyarı vermesinin ardından "geri çekildi".

Yunanistan Savunma Bakan Yardımcısı Alkiviadis Stefanis dün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hidrokarbon araştırma sahalarıyla ilgili açıklamalarını değerlendirirken Atina'nın "her türlü kötü senaryoya hazırlıklı olduğunu" ifade etti.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar da bugün yaptığı açıklamalarda Stefanis'e tepki göstererek, "O bir dil sürçmesidir. Yunanlıların Türkiye ile savaşmak isteyeceğini ben matematik olarak uygun ve doğru olmadığının altını çizmek istiyorum" diye konuştu.