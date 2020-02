TRT World, seçimin kazananını belirledi: Erdoğan, yeni sistemin ilk başkanı oldu

T24

TRT’nin İngilizce yayın yapan kanalı TRT World, sandıkların AA’ya göre yüzde 92.3’ü, YSK’ya göre ise yüzde 40’ından azının açılmasına rağmen seçimin kazananını duyurdu.

TRT World’ün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni sistemin ilk başkanı olarak yeniden seçildiği belirtildi. Son dakika anonsuyla 21:40’ta yapılan paylaşımda “Recep Tayyip Erdoğan, yeni sistemin yeniden seçilen başkanı” ifadelerine yer verildi.

#BREAKING: Turkey re-elects Recep Tayyip Erdogan as president of the country in the new system. #TurkeyElectionshttps://t.co/A8JFaOmCcM pic.twitter.com/0t04aO7dZQ