TRT World ile kez Emmy ödüllerine aday oldu

Türkiye'nin ilk İngilizce yayın yapan haber kanalı TRT World, televizyon dünyasının Oscar'ı olarak bilinen Emmy ödüllerinde ilk kez aday oldu.

TRT World'ten yapılan açıklamaya göre, kanalın ödüllü belgesel serisi Off the Grid'in geçen yıl yayınlanan ve Orta Doğu'da açığa çıkan insanlık dışı organ ticaretini gözler önüne seren "Sessiz Ölüm" adlı bölümü, bu yılki Emmy'de "Güncel Haber Programı" kategorisinde ödüle aday gösterildi.

Kanal, bu kategoride dünyanın en prestijli haber kanalları tarafından yayınlanan 7 farklı yapımla ödül için yarışacak. Ödül, 1 Ekim'de New York'ta sahibini bulacak.

"Sessiz Ölüm" belgeseli, geçen haziran ayında da İtalya'da düzenlenen Uluslararası Araştırmacı Gazetecilik Ödülünü kazanmıştı. Belgeselde, ailelerine bir lokma ekmek götürme umuduyla organlarını satan mültecilerin yaşadıkları zor durum, hem mağdurların hem de insan tüccarlarının ağzından anlatılıyor.

TRT World, daha önce de TSK'nın Suriye'de IŞİD'ten temizlediği bölgedeki yaşamı belgeselleştirmiş ve Dubai'de düzenlenen BroadcastPro Ortadoğu Ödülleri töreninde ''En İyi Yapım'' ödülüne layık görülmüştü.