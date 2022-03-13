TRT sunucusu, Ulaştırma Bakanlığı'na ait yol için İBB'yi sorumlu tuttu; Karayolları yanıt verince tweetini kaldırdı

TRT Haber Sunucusu Işıl Açıkkar, Ulaştırma Bakanlığı’nın sorumluluk alanı olan TEM Otoyolu’nda mahsur kalan araçları paylaşarak İBB'yi sorumlu tuttu. Karayolları Genel Müdürlüğü yanıt verdi, Açıkkar söz konusu paylaşımını kaldırdı.

TRT Haber Sunucusu Işıl Açıkkar, Ulaştırma Bakanlığı’nın sorumluluk alanı olan TEM Otoyolu’nda mahsur kalan araçları paylaşarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni sorumlu tuttu.

İstanbul’da perşembe günü başlayan kar yağışı, akşam saatlerinde etkisini artırdı. TEM ve D-100 kara yolunda araçlar kar yağışından dolayı yavaş şekilde ilerledi.

Açıkkar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Millet kaldı yine yollarda... Acaba tuzlasanız mı? Türk Telekom stadı önü" ifadesini kullandı. Açıkkar paylaşımına İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni etiketledi.

Açıkkar'ın paylaşımına yanıt Karayolları Genel Müdürlüğü'nden (KGM) geldi. KGM'den yapılan paylaşımda, Açıkkar'ın fotoğrafını paylaştığı yolun açıldığı bilgisine yer verildi. Karayollarının cevabından sonra Işıl Açıkkar tweetini sildi.