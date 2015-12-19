TRT spikerinin İngilizceyle imtihanı

Adana BOTAŞ - Galatasaray kadınlar basketbol maçı sonrasında oyuncularla röportaj yapmak isteyen TRT spikeri, mikrofon uzattığı Botaşspor'un 9 numaralı oyuncusu Evanthia Maltsi'nin İngilizce konuşulması talebi üzerine yayını yarıda kesti. Spikerin, İngilizce talebinden sonra kekeleyerek yayınnı kesmesi, sosyal medyada da gündem oldu.

TRT spikerinin Botaşlı yabancı oyuncuyla Türkçe röportaj yapmaya çalışması üzerine bu görüntüler ortaya çıktı:

Sahadaki mücadeleden mutlu ayrılan taraf ise Galatasaray'ı 73-70 yenen Adana BOTAŞ oldu.

Salon: Menderes

Hakemler: Önder Yılmaz, Ahmet Kemal Digilli, Gözde Sancar

Adana BOTAŞ: Pelin Bilgiç 15, Büşra Akbaş, Maltsi 15, Elif Emirtekin, Jovanovic 10, Tilbe Şenyürek 8, Warley 15, Moss 10

Galatasaray: Prat 3, Ayşegül Günay 5, Işıl Alben 9, Nevriye Yılmaz 15, Kulichova 7, Dubljevic 5, Loyd 18, Bahar Çağlar 8

1. Periyot: 26-17

Devre: 45-32

3. Periyot: 59-54