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Spor

TRT spikerinden "Ermeni" sözü için özür

Gelen tepkiler üzerine yaptığı açıklamada bu yorumu nedeniyle özür dileyen Bakırcıgil, ‘yanlış anlaşıldığını’ savundu

14 Nisan 2017 15:10

TRT spikeri Alper Bakırcıgil, Beşiktaş- O.Lyon karşılaşmasının başlamasına dakikalar kala sahaya inen Fransız taraftarlara yönelik söylediği "Ermenilerin yoğun yaşadığı bölgeler" sözlerine ilişkin özür diledi.

TRT Spor canlı yayınında Beşiktaşlı eski futbolcu Ali Gültiken’le birlikte statta yaşananları anlatan Bakırcıgil, olaylarla ilgili “Ermenilerin yoğun olarak yaşadığı bir bölge olduğu, dolayısıyla Türk taraftarlara karşı provokasyonların olabileceği çok açık bir şekilde dile getiriliyordu” dedi.

Gültiken ise,“Ermeni vatandaşlarımızın tamamını bu işin içine sokmayalım. Ermeni cemaati Beşiktaş’ı çok seven bir topluluktur. Beşiktaş’a gönül vermiş binlerce insan tanıyorum. Taraftarların içinde olayı terörize etmek isteyen yapılar olabilir” ifadelerini kullandı.

 

Özür diledi

 

Gelen tepkiler üzerine yaptığı açıklamada bu yorumu nedeniyle özür dileyen Bakırcıgil, ‘yanlış anlaşıldığını’ savundu.

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Alper BakırcıgilAli GültekinErmeni özrü

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