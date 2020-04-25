TRT spikeri, hekime sordu: Demir eksikliğine demir döküm tencere faydalı olur mu?

TRT Haber spikerlerinden Sermin Baysal Ata, bağışıklık sisteminin nasıl güçlendirilebileceğine dair önerilerin yapıldığı yayında İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayça Kaya'ya demir döküm tencere tava kullanımının vücuttaki demir eksikliğine iyi gelip gelmediğini sordu.

TRT Haber ekranlarında yayınlanan bir programda bağışıklık sisteminin nasıl güçlendirileceği üzerine konuşuldu.

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayça Kaya, bağışıklık sistemiyle ilgili "Ülkemizin bağışıklık konusunda demir eksikliği açısından taranması lazım. Bu doğrultuda tedavileri yerine koymak lazım. D vitamini eksikliği de bağışıklığı düşürüyor" ifadelerini kullandı.

Bu sözler üzerine TRT Haber spikeri Sermin Baysal Ata, "Şunu da hemen netliğe kavuşturmak istiyorum. Demir eksikliği konusunda tencere-tava gibi demir-döküm malzemeler kullanmak faydalı olur mu?" sorusunun Dr. Kaya'ya yöneltti. Kaya ise soruya "Hayır olmaz, pekmez de faydalı olmaz" sözleriyle yanıt verdi.

Sosyal medyada, toplumda benzer davranışların yaygın olduğunu ve spiker Sermin Baysal Ata'nın bu doğrultuda soruyu sormuş olabileceği yönünde yorumlar yapıldı.