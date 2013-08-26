TRT 'Sosyal Medya' programını da yayından kaldırdı

TRT Haber’de yayınlanan 'Sosyal Medya' programı yayından kaldırıldı. Programın sunuculuğunu yapan Serdar Kuzuloğlu, programın kaldırılacağını twitter hesabından “TRT Haber, yeni yayın döneminde Sosyal Medya programının yer almayacağını iletti. Şu ana kadar imkan sunan ve izleyen herkese teşekkürler” diyerek duyurdu.

Meltem Özgenç'in hurriyet.com.tr'de yayımlanan haberine göre Kuzuloğlu, blogundan ise “139. bölümü Gezi Parkı eylemleri sürecinde maruz kaldığım biber gazından dolayı yapamamıştık” diyerek, programın Gezi Parkı olaylarına verdiği destek nedeniyle kaldırıldığı imasında bulundu. Kuzuloğlu blogunda şu sözlere yer verdi:

138 program

“TRT Haber’de 138 hafta boyunca ekranlarınıza taşıdığımız ‘Sosyal Medya’ benim için her anlamda ilginç bir süreç oldu. Yayın hayatına Nagehan Alçı ile başlayan bu programın ilk konuğu Mirgün Cabas ve bendim. 13. bölümün ardından sunuculuğunu üstlenme teklifi geldiğinde şaşırmadım desem yalan olur. Benim için her açıdan zor, çetrefilli, yeni ama heyecan verici bir süreç olacağını tahmin ediyordum.

Gezi iması

Sosyal Medya’nın yaz tatiline gireceği (Erdal Kaplanseren, Özgür Alaz ve Banu Saatçi’nin konuk olacağı) 139. bölümü Gezi Parkı eylemleri sürecinde maruz kaldığım biber gazından dolayı yapamamıştık. Haftalık dahi olsa TV programının stresini, derdini ancak yapan bilir. Ülkenin karışık gündemine rağmen tatil hepimize (ama sanıyorum en çok da bana) iyi gelmişti.

Sıradan süreç

Yeni bölümlere ne zaman başlayacağımızı, içerikte neler değiştirebileceğimizi konuştuğumuz sıralarda TRT Haber yönetimi yeni yayın döneminde programın devam etmeyeceğini bildirdi. Böylelikle televizyon dünyasının o sıradan süreci ‘Sosyal Medya’ için de işlemiş oldu. Bir program yayın hayatına geçtiği anda bitmeye doğru geri sayım da başlar. Hepsi bir gün, bir sebeple biter. Başka bir şeye vesile olur, en olmadı kattığı sayısız tecrübe ve anıyla hafızadaki yerini alır.”



TRT: Bir yerlere yaranma çabası



TRT yetkilileri konuyla ilgili şunları söyledi:

“Yaklaşık üç yıldır devam eden bir program. Bir gün elbet bitecekti. Yeni yayın döneminde bu programın misyonunu tamamladığına inandık. Sonsuza kadar süren bir program var mı. Kimse TRT’ye bedava program yapmıyor. Ürettiği için ücretini alıyor. TRT’ye program yaparlarken ‘Gezici’ olmuyor da bitince mi oluyorlar? Bu bir yerlere yaranma çabası.”