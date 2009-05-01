TRT 'son' yazdı ekip şaşırdı

TRT’ye dizi dayanmıyor. Son dönemde yedi yeni dizi için start veren kanal, ekrana getirdiği yapımlar ilk 100’e bile girmekte zorlanınca ikinci, üçüncü bölümünde dizilerin yayınına son veriyor.





Azra Akın’ın başrolünü oynadığı “Ayrılık” dizisinin çekimlerini altıncı bölümde durduran TRT, şimdi de Tuba Ünsal ile Vural Çelik’in dizisi “CSI - Canını Sevdiğimin İstanbul’u” dizisini bitirdi. Önceki gün ekrana gelen üçüncü bölümünün sonunda “son” yazdı. Dizinin bitirildiğinden ekran karşısında haberi olan dizi ekibi şoke oldu.

